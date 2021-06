Fuerte choque de camión con camioneta en Ruta 34

En la tarde de la víspera, en zona de desvíos y obras por la autopista que se construye sobre la ruta 34, más precisamente en el kilómetro 209 muy cerca del acceso a la localidad de Susana, colisionaron frontalmente un camión y una camioneta.

Producto del impacto una persona resultó herida, aunque según fuentes calificadas que dialogaron con LA OPINION no se convocó al lugar ni a ambulancia de SIES 107 ni tampoco a los Bomberos Zapadores, por lo que se desprende que las heridas sufridas no serían de gravedad.



PARTES

Si cabe destacar que como consecuencia del impacto frontal, el camión con acoplado que transportaba ganado en pie, un Ford Cargo 1722, perteneciente a la empresa de transportes “Liliana Ortolano” con sede en la ciudad de Morteros (Córdoba), dominio EEW-592, quedó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que durante varias horas se formaron largas colas de vehículos que esperaban la reanudación del tránsito.

Por otra parte, el vehículo de menor porte, una camioneta Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, dominio JUQ-510 quedó totalmente destruida en la parte delantera y su conductor habría sufrido un golpe en el tórax.

No estaba muy clara en la jornada de ayer, la mecánica del hecho, aunque esa zona de desvíos por la construcción de la autopista es sumamente peligrosa en la actualidad.

Actuó en el lugar personal policial de la Subcomisaría N° 16 de Susana por razones de jurisdicción, al mismo tiempo que personal del Escuadrón Vial “Rafaela” de Gendarmería procedía al ordenamiento del tránsito. Como ya se dijo no se convocó a la Agrupación de Bomberos Zapadores ni al servicio de emergencias SIES 107.