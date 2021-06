Argentina lidera el ranking de televidentes de América Latina durante la pandemia

FOTO INTERNET TELEVISIÓN. La agencia We Are Social aseguró que los argentinos se pasan más horas conectados que otros países.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La agencia We Are Social ubicó a Argentina entre los cinco primeros de América Latina en los cuales los habitantes se pasan más horas conectados, con un promedio de 9 horas y 39 minutos, sólo superado por Filipinas, Brasil, Colombia y Sudáfrica.El mapa de televisión paga y OTTs que elabora BB, con los resultados del estudio efectuado en el tercer trimestre de 2020, en plena cuarentena, muestra el avance que tuvieron las multiplataformas que en Argentina se reciben por wifi con audios, vídeos y otros contenidos, con Netflix como el principal servicio demandado.La oferta total de OTTs en nuestro país llega a 98 plataformas, la mayor de la región, por encima de las 95 de México y las 89 de Chile.Al mismo tiempo, del relevamiento surge que, si bien la televisión por cable viene perdiendo posiciones año tras año, la penetración continúa y se encuentra entre las tres primeras de América Latina, detrás de Costa Rica y México, con el 58% de los hogares.BB identifica en su servicio Auditv+ 66 millones de hogares declarados con TV Paga en América Latina. Contabilizando a los que efectivamente contratan el servicio (sin piratería, ni subreportaje), la penetración alcanzada es del 35%.Incluyendo todo concepto, el número de hogares totales que acceden al cable asciende a 85,4 millones, cerca de la mitad del total de la región.El top 5 que surge al analizar el market share de los proveedores de TV Paga, de acuerdo a la cantidad de abonados que poseen, es el siguiente:1. Televisa (18%)2. América Móvil (18%)3. DIRECTV (15%)4. Grupo Telefónica (6%)5. Grupo Clarín (5%)El confinamiento hizo que, en general, se sumaran más horas a las estadías frente a una pantalla, de modo que hizo aumentar la cantidad de hogares que, además de suscribirse a la TV Paga, consumen contenidos online en plataformas OTT.Así, en el 24% de los casos tomados en América Latina se comparte la TV Paga y OTTs, mientras en el 19% solo tienen OTTs y en el 17% la suscripción alcanza únicamente a TV Paga.La penetración de ambos servicios venía aumentando de manera simultánea año tras año en TV Paga y OTTs, con lo que se sumaron más de 14,8 millones de consumidores entre ambos durante el último quinquenio.En el mercado de las Multiplataformas, el estudio BB-Multiscreens identifica en América Latina: 235 OTTs, 475 mil títulos de películas y 84 mil títulos de series disponibles.Los resultados del tercer trimestre 2020 del Estudio BB-New Media Essentials corrobora en números lo que saltaba a la vista: creció 10% la penetración de internet en la región en los últimos cinco años.Según las mediciones, la mitad del tiempo frente a pantallas se aplica a los celulares. Es la expansión en su utilización la que tuvo incidencia directa en el crecimiento de usuarios de internet.Asimismo, se advierte en el perfil del incremento que casi nueve de cada diez latinoamericanos conectados a la red no varió en todo este tiempo la preferencia por los contenidos, concentrada en cinco plataformas, considerando las OTTs utilizadas de todos los modelos de negocio, incluso las ilegales.Dentro de los modelos SVOD, TVOD y TV Everywhere, se destacan tres players: Netflix, Amazon Prime Video y Claro Video.Son los que mayor cantidad de usuarios poseen en América Latina y se les valora la oferta de películas y series, seguido por los contenidos originales y en tercer lugar la interfaz y navegación.No obstante hay cada vez más competidores en el mercado, surgen innovaciones por doquier, a fin de ofrecer a los usuarios digitales catálogos originales y de alta calidad para poder diferenciarse del resto.Aún así, el ranking de plataformas según cantidad de usuarios se mantuvo relativamente estable durante los últimos años.La reciente incorporación al mercado de Disney+ en noviembre 2020, cuya penetración crece constantemente, generó inquietud en la cima de las preferencias, ya que se encuentra a pasos de alcanzar a Amazon Prime Video.De todos modos, la amplia oferta audiovisual lleva a los usuarios a dedicar cada vez más horas a las plataformas online.Netflix continúa siendo a la que los usuarios dedican más horas semanales. Las películas, las series y los documentales conforman el top 3 de contenidos favoritos de los hogares latinoamericanos.Y los géneros más vistos son, en primer lugar, la Comedia, seguida por Acción y en tercera la Ciencia Ficción.