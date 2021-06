Inglaterra logró quedarse con el grupo

Inglaterra obtuvo ayer el primer puesto del grupo D de la Eurocopa, pese a que eso lo hará enfrentarse con un "grande" en octavos de final, luego de imponerse en Wembley por 1-0 a República Checa, que también avanzó junto a Croacia, que en la última fecha superó 3-1 a Escocia.Los ingleses, ante su público, cerraron la primera fase con pleno de victorias gracias a un cabezazo de Raheem Sterling, a los 12 minutos del primer tiempo, tras un desborde de Jack Grealish. Este triunfo, si bien lo metió como líder en octavos de final, hará que Inglaterra juegue frente a Francia, Alemania o Portugal en el inicio de los "mata-mata", ya que espera por el segundo del grupo F.República Checa, que tenía cuatro puntos, también será uno de los cuatro mejores terceros, aunque deberá esperar que se termine la fase de grupo para conocer su rival. Al mismo tiempo, Croacia, subcampeón del mundo, se pudo desbloquear en esta Euro al conseguir la primera victoria ante Escocia, por 3 a 1 como visitante en el "Hampden Park" de Glasgow. Nikola Vlasic, Luka Modrid -en un golazo de tres dedos- e Ivan Perisic anotaron los tantos de los croatas, pese al empate parcial de Callum McGregor.Croacia, gracias a la diferencia de gol, quedó por encima de los checos y se medirá en octavos de final ante el segundo del grupo E que se definirá este miércoles.a las 13 Suecia vs. Polonia y Eslovaquia vs. España (Grupo E); a las 16 Portugal vs. Francia y Alemania vs. Hungría (Grupo F).