Del Potro no irá a los Juegos

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El tandilense Juan Martín Del Potro finalmente no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que "los tiempos no alcanzaron" en su recuperación tras su última operación de rodilla, mientras que la Asociación Argentina de Tenis (AAT) ya presentó su nómina de tenistas para la máxima cita del deporte."Queríamos contarles que los tiempos no alcanzaron y Delpo no podrá jugar los Juegos Olímpicos", anunció el equipo del oriundo de Tandil en un comunicado. Además, agregó: "Su médico está muy conforme con los avances de la rodilla pero recomendó que Juan Martín no participe en Tokio. ¡Gracias por sus mensajes, esto sigue!".Actualmente, y a tres meses de su intervención quirúrgica por una segunda fisura en la rótula de la rodilla derecha en 2019, el argentino se encuentra en la etapa final de su recuperación, acompañado por su equipo conformado por el kinesiólogo Juan Pablo Pagano, un fisioterapeuta y un osteópata.Por su parte, la ATT informó que Nadia Podoroska, Diego Schwartzman, Horacio Zeballos, Andrés Molteni, Facundo Bagnis, Federico Coria y Francisco Cerúndolo forman parte de la lista preliminar. Según explicó la asociación, "los cuatro primeros tienen un lugar asegurado en Tokio, mientras que el resto de los jugadores deberá aguardar a que se defina el corte de clasificación que informará oportunamente la ITF".Los tenistas argentinos que juegan la clasificación para entrar al cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam del año, vivieron una jornada con más bajas que altas, ya que sólo tres siguen en carrera. Ayer ganaron Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Marco Trungelliti, pero perdieron Leonardo Mayer, Juan Manuel Cerúndolo, Sebastián Báez, Guido Andreozzi, Juan Pablo Ficovich, Andrea Collarini y Renzo Olivo.