Lo que viene para la Crema

La Primera Nacional 2021 sigue su marcha y no hay tiempo de descanso, el torneo ya estuvo parado prácticamente un mes. Recordando que Atlético de Rafaela jugó el pasado jueves, lo hizo ayer y ahora se volverá a presentar el próximo domingo.Este martes la ‘Crema’ sumó su tercera derrota seguida, hace cinco que no logra ganar y ahora tratará de encontrar la recuperación en casa. Los ánimos no son los mejores por Alberdi, donde el último fin de semana aparecieron pintadas amenazantes para ‘todos’. En la próxima jornada será local de Independiente Rivadavia de Mendoza, en el capítulo 14.El partido se disputará el próximo domingo 27 de junio, a las 15hs, en el Monumental. La Lepra mendocina es uno de los elencos que viene arriba en las posiciones del grupo y estará jugando hoy.Independiente Rivadavia visitará este miércoles, 14hs (va por TyC Sports) a All Boys y si gana tendrá la chance de subirse a la cima de la zona B, siempre y cuando no sume de a tres el que por el momento viene como único líder, Güemes de Santiago del Estero, que recibe a Defensores de Belgrano (15.30hs).13.10hs (tv) Chacarita vs Tigre.15hs Dep. Riestra vs Estudiantes (RC), 15.05hs (tv) Chicago vs Quilmes, 16hs San Martín (T) vs Dep. Maipú (Mza).15.30hs (tv) Atlanta vs Alvarado, 15.30hs Mitre (SdE) vs Estudiantes (BA), 19hs Alte. Brown vs Agropecuario, 21.10hs (tv) Belgrano vs Temperley.11hs Brown (PM) vs Barracas Central, 14hs Villa Dálmine vs Tristán Suárez, 14hs San Telmo vs Ferro Carril Oeste, 15hs Atlético de Rafaela vs Independiente Rivadavia, 15hs Santamarina de Tandil vs Güemes (SdE), 15hs Almagro vs All Boys.15hs Brown (A) vs Instituto.15hs Def. de Belgrano vs Dep. Morón, 16hs San Martín (SJ) vs Gimnasia (J).