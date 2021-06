78 personas en una fiesta clandestina

Una nueva reunión del Comando Unificado se llevó a cabo este martes.En la misma se realizó un balance de lo actuado durante el fin de semana largo que pasó y se proyectaron las labores a desarrollar durante lo que resta de la semana, en especial, teniendo en cuenta que las actuales normas sanitarias de convivencia rigen hasta el 25 de junio.En la citada reunión virtual se informó que, durante el pasado fin de semana, se intervinieron en cuatro encuentros sociales no permitidos.Uno de ellos se desarrolló en avenida 500 Millas Argentinas al 1200, con ocho personas involucradas; Actis al 100, con 6 personas; Los Inmigrantes al 900 con 6 personas yPor otra parte, se labraron 83 actas con 131 infracciones tipificadas; cuatro controles positivos de alcoholemia; cinco motos retenidas y cinco automóviles retenidos.En todos los casos, los oficios redactados continuaron por los canales correspondientes a la Justicia y el Juzgado de Faltas municipal. En tanto que los vehículos retenidos se encuentran en los depósitos municipales.En ese marco, las autoridades de prevención en seguridad destacaron el trabajo coordinado que se pudo realizar, indicando dos factores positivos: el compromiso ciudadano realizando denuncias por distintas situaciones tanto al 105 como al 911 y la reincorporación de personal que se vio afectado por coronavirus. Esto último, permitirá distribuir recursos para mejorar las intervenciones.En el encuentro se remarcó la labor coordinada llevada a cabo en la vía pública, espacios públicos y privados, en particular, predios deportivos en donde se volvió a disuadir a grupos de personas que no solo se encontraban desacatando la normativa vigente por Decreto Nacional, sino también cometiendo delito al invadir espacio privado.Asimismo, los presentes resaltaron la inversión en tecnología que el Estado local, con el apoyo del Gobierno de la Provincia, viene concretando; lo cual se enmarca en un plan de modernización en materia de políticas públicas de prevención en seguridad. Entre ellas, se remarcó el avance de la primera etapa correspondiente a la instalación de videocámaras lectoras de patentes, la que se encuentra en fase de prueba.De la reunión participaron el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela, Maximiliano Postovit; el jefe de la Unidad Regional V de Policía (URV), Ricardo Arnodo Suárez; el director de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), Gabriel Fernández; el director de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit; el jefe del Observatorio del Delito, Emanuel Torres; Roxana Eletti, de la Policía de Acción Táctica (PAT); José González, de la Policía de Seguridad Vial (PSV) y Omar Insaurralde, del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional (GN).