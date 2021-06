Extenderán el reintegro de 15% para jubilados

El Gobierno definió en la reunión de Gabinete Económico que extenderá el reintegro del 15% sobre las compras realizadas con tarjeta de débito para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).El beneficio vencía a fines de junio y se prorrogará, aunque el Gobierno todavía no definió hasta cuándo.“Vamos a extender la vigencia del reintegro para los consumos con tarjeta de débito de los sectores vulnerados que vence a fin de mes. La herramienta que beneficia a jubilados de la mínima y titulares de la AUH y la AUE ampliará su alcanceTambién vamos aumentar el monto del reintegro”, expresó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante la reunión en Casa Rosada.Por el momento, y hasta el 30 de junio, el reintegro para los sectores vulnerados asciende hasta los $700 mensuales por beneficiario y para titulares de la AUH con 2 o más hijos el monto máximo no puede superar los $1400.Las devoluciones se acreditan en forma automática cuando las personas jubiladas, pensionadas y titulares de la AUH y la AUE realizan compras en comercios con la tarjeta de débito donde perciben sus prestaciones.Las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR) también están alcanzadas por el beneficio, publicó el portal Todo Noticias.Los requisitos para acceder son los siguientes:* Están excluidos quienes cobran una jubilación mínima pero tributan Bienes Personales (sin contar la vivienda única) o que tienen ingresos adicionales por un empleo registrado.* Se aplica por haber y no por persona. Así, quien cobre una jubilación mínima y una pensión tiene hasta $1.400 por mes de devolución.* Es para las compras con la tarjeta de débito asociada al haber o a la prestación social que se recibe.* Los bancos devuelven el 15% de cada compra en las 24 horas posteriores a la transacción, con el tope mensual correspondiente.* Se puede comprar en comercios inscriptos en actividades económicas vinculadas a la venta de alimentos y bebidas, tanto al por mayor como minoristas. En el caso de los supermercados, hipermercados y autoservicios, que tienen un surtido de productos más amplio, no hay discriminación por productos.