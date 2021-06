Comienza la vacunación para las embarazadas

El Ministerio de Salud de la provincia informó ayer que ya está disponible en el sitio Santa Fe Vacuna (https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio) la opción para que las personas gestantes se inscriban para iniciar el esquema de vacunación del coronavirus Covid-19, conforme lo establecido a nivel nacional y en consenso con las 24 jurisdicciones sanitarias del país.El secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, explicó que “el Ministerio Salud de la Nación, en congruencia con lo determinado por las sociedades científicas pertinentes y la Organización Mundial de la Salud, autorizó la aplicación de las vacunas contra el coronavirus a las personas gestantes, que estén cursando su embarazo, dada la evidencia actual de los amplios beneficios y el positivo impacto que esto tendrá para reducir las complicaciones, internacionales y casos graves de Covid-19”.“Es un paso muy importante en el Plan Estratégico Nacional de Inmunización al que adhiere y sobre el que avanza la provincia, para proteger a las personas embarazadas, a su entorno inmediato y los niños y niñas en gestación”, consideró el funcionario provincial.Profundizando sobre el proceso de inscripción y el esquema de vacunación precisó que es similar al resto de la población; aunque, una vez asignado el turno, la aplicación de la primera dosis se hará siempre y cuando la persona “concurra con constancia y prescripción del obstetra, quien define la necesidad de vacunarse o no, los riesgos, beneficios, entre otra información médica de relevancia”.AVANCE DEL PLANDE VACUNACIONLa ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, expresó ayer que en Santa Fe “estamos llevando la vacuna al territorio y acercándola a la gente; ya superamos el 1.100.000 de primeras dosis; esto es más del 30% de la población vacunada y es el 85% de la población objetivo”.Del mismo modo remarcó que “el 15% restante de la población objetivo son aquellas personas a las que estamos buscando y viendo si no se pudieron registrar por falta de accesibilidad o de información. Como en los centros de salud tenemos población adscripta, es decir, población a la que atendemos y que sabemos que es mayor de 60 años o tiene una comorbilidad, realizamos un rastrillaje, los buscamos, inscribimos a los que por algún motivo no se habían inscripto y en esta semana ya estamos vacunando en todos los centros de salud”.A su vez, la ministra hizo hincapié en el período de tiempo entre cada dosis y puntualizó que "es muy importante aclarar que las vacunas no se vencen, el tiempo entre la primera aplicación y la segunda dosis tiene un intervalo mínimo pero no un máximo".Al ser consultada por la cantidad de dosis diarias que se aplican en la provincia, la ministra de Salud señaló que “el ritmo sigue siendo bueno, estamos en 35 mil vacunas por día, esto se puede acelerar más, de hecho en esta semana podemos tener el arribo de vacunas lo que nos permitirá acelerar aún más el ritmo”.“Estamos vacunando de lunes a lunes, y por ello tenemos un agradecimiento enorme a los equipos de salud que vacunaron fines de semana, feriados, el Día del Padre sin descanso, y es lo que nos permite llegar a este número de vacunación tan alto”, continuó.Asimismo, la ministra señaló que “esta semana estamos llegando a la franja de personas vacunadas de 45 a 50 años sin comorbilidades. A partir del fin de semana llegaremos a ciudadanos y ciudadanas de entre 40 y 45 años. A la vez, aquellas personas que no se pudieron inscribir con comorbilidades o mayores de 60 inmediatamente los turnamos para que reciban su dosis”.En cuanto a la inoculación con segundas dosis para completar el esquema de vacunación, Martorano destacó que “toda la semana pasada estuvimos colocando segundas dosis de Sputnik. Estamos esperando el arribo de nuevas segundas dosis y queremos llevarle tranquilidad a la población que se está respetando el período de tres meses de inoculación entre el primer y segundo componente”.