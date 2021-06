Barrios asumió en la Caja de Seguridad Social de Profesionales del Arte de Curar de Santa Fe

“Responsabilidad, compromiso, capacidad de diálogo y coraje para emprender nuevas acciones pese al difícil contexto”, serán los valores que orientarán la dirección de la entidad. Entre el 26 de abril y el 10 de mayo se realizaron las elecciones –que habían sido prorrogadas por la pandemia- para la renovación parcial del Directorio y Consejo de Representantes y la renovación total de la Comisión Fiscalizadora.La médica rosarina María Cecilia Barrios y la farmacéutica María Rosa Sartor, de Santa Fe, asumieron la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, del Directorio de la Caja de Profesionales del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe. Ambas expresaron estar convencidas de la necesidad de atender a las demandas del presente y garantizar la sustentabilidad futura de la Caja; y contener la diversidad generacional de los afiliados y beneficiarios, apostando el compromiso de todos con la institución.Para María Cecilia Barrios, “es un honor y una gran responsabilidad asumir el cargo” para el que fue propuesta y elegida, y manifestó que “agradece la confianza que le fuera depositada para afrontar este desafío de conducir la Caja en este contexto tan difícil por la pandemia”, resaltando a su vez, que “es un hecho histórico lo que sucedió en esta elección ya que otra mujer, la farmacéutica María Rosa Sartor, fue elegida vicepresidenta del Directorio”.En ese sentido, observó que la Caja de Seguridad Social para los Profesionales del Arte de Curar reúne a catorce profesiones vinculadas a la salud y en casi todas ellas las mujeres son mayoría. “Ser elegidas por nuestros afiliados y beneficiarios, y también por nuestros pares del directorio nos halaga y nos da la fortaleza necesaria para llevar adelante esta responsabilidad dirigencial”, destacó Cecilia Barrios.“Como lo establece la Ley 12.818, cada dos años se realiza una elección parcial de renovación de autoridades de la Caja de los tres órganos de gobierno: Directorio, Consejo de Representantes y Junta Fiscalizadora”, señaló la doctora Barrios, quien es además la Presidenta del Consejo de Cajas de Salud de la República Argentina y Secretaria Alterna Primera de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina. Sin embargo, aclaró: “Por un Decreto Nacional de Urgencia, al que la provincia de Santa Fe adhirió, estas elecciones que debían hacerse en 2020, se prorrogaron por razones obvias vinculadas a la pandemia. Con ello, también se prorrogaron los mandatos de las autoridades anteriores hasta que culminó el decreto y se realizaron las elecciones de manera remota”.MOMENTO COMPLEJOLas nuevas autoridades de la Caja, que se suman a otras que ya venían trabajando, coinciden en que no es un momento sencillo en el que les toca asumir. Esto no se debe sólo a la pandemia, sino también por la complicada situación laboral que la mayoría de los afiliados activos se encuentra atravesando, trabajando en el “día a día”, lo que les dificulta cumplir con las obligaciones de pago a la Caja en tiempo y forma.“La nuestra no es solo una Caja que administre fondos de previsión. También tenemos una obra social y, si no tenemos ingresos, hay prestaciones que nos resulta sumamente complejo solventar. Tampoco somos una entidad gremial. Somos una entidad de seguridad social. Por eso, en todas nuestras intervenciones actuamos con gran responsabilidad, porque cada decisión debe garantizar la sustentabilidad de la organización”, reconoce la doctora Barrios.En ese sentido, la presidenta electa reconoce la diversidad etaria y de profesiones que contiene la Caja y se plantea como prioritario sostener y renovar el pacto intergeneracional: “tenemos que contener a los jóvenes que recién se inician, reconociendo las dificultades de inserción laboral, así como también a nuestros beneficiarios jubilados y a aquellos que están a punto de serlo”.Por su parte, la vicepresidenta electa, María Rosa Sartor, recordó que desde hace doce años la Caja lleva adelante un proceso de cambios e implementación de mejoras, trabajado “desde el sur y desde el norte”, tanto en lo que respecta a la estructura del organismo como en la atención de las problemáticas de cada uno de los afiliados dentro de su profesión. “Nosotros pensamos continuar con ese proyecto tan importante, tratando de abarcar todas las catorce profesiones que tenemos, con sus diferencias, acordando, cediendo y trabajando en conjunto para poder contener y abrazar a todos y cada uno de los profesionales, teniendo en cuenta que en el sur hay muchas facultades entonces la cantidad y plétora es grandísima, tal vez para una sociedad que no demanda la cantidad de profesionales que surgen de cada una de las facultades”, indicó, al tiempo que comparó con la situación del norte provincial, donde hay pocas facultades de salud. “Entonces, la diferencia es muy grande entre una circunscripción y otra”, añadió Sartor.CAMBIOS IMPORTANTESLa médica María Cecilia Barrios viene de la gestión anterior y reconoce que, aunque queda mucho por hacer, hubo cambios muy beneficiosos en la Caja. Uno de ellos fue la modernización de la gestión, a partir de nuevas herramientas de comunicación, que en sus palabras “marcó un antes y un después”. Al respecto, explica: “generamos nuestra App, empezamos a utilizar las redes sociales y otras herramientas modernas para poder tener más llegada a los profesionales; y, a la vez, continuamos con la edición periódica de nuestra revista institucional disponible en la web y además con una tirada reducida en papel para los afiliados jubilados”.De cara al trabajo que se viene, refirió: “fortalecer relaciones con los colegios y vincularnos con las universidades, nos va a permitir estar más cerca de los futuros profesionales, a fin de que los mismos puedan comprender cabalmente los alcances de nuestra institución”.Para cerrar, Cecilia Barrios enunció algunos valores que guiarán esta etapa: “responsabilidad, compromiso, capacidad de diálogo y coraje para emprender nuevas acciones pese al difícil contexto”. A la vez, aclaró: “Todo lo que hagamos será pensando tanto en el presente como en el futuro de la Caja, en la sustentabilidad de nuestra institución y en la calidad de vida de nuestros afiliados. Acciones sustentables que perduren en el tiempo”.