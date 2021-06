En burbujas, el nivel inicial volvió a la presencialidad

De manera gradual, las clases presenciales están siendo habilitadas en diferentes localidades de la provincia, en función de la situación sanitaria vigente. A partir de una baja en el número de contagios, en Rafaela desde este martes, alumnos del nivel inicial pudieron volver a las salitas y reencontrarse con sus docentes y compañeritos.La directora del Jardín Rosario Vera Peñaloza, Mónica Raffaghelli, señaló: “Estábamos esperando con muchas ganas que los chicos pudieran volver porque es muy importante la presencialidad en el jardín de infantes, es difícil a veces enseñar a distancia con las edades de nuestros alumnos, por eso es fundamental que puedan estar, participar y encontrarse con sus compañeros que eso es lo que ellos más quieren”.Al referirse a la vinculación con las familias, en este tiempo de educación no presencial, la directora del jardín, contó que “fueron siempre un gran soporte y hoy vivieron muy felices los niños con sus papá, con muchas expectativas y esperanzados de que podamos seguir, continuar y sobre todo, con el propósito de que podamos cuidarnos que eso es lo más importante”.Por su parte, Julia Mahmud, vicedirectora de la institución, dijo que “fue difícil este tiempo ya que por ser chiquitos, siempre necesitamos a un adulto que esté al lado de ellos para prestarles el teléfono o la computadora y más allá de que siempre las propuestas que mandan las seños son para que las puedan realizar solitos y con materiales que hay en casa, necesitan igualmente siempre el acompañamiento de un adulto para que les facilite los medios”.En tanto, la supervisora del nivel inicial, María Susana Marzioni, quien ayer recorrió distintas instituciones, manifestó que “lo más importante en el nivel inicial es que no hay aprendizaje si no hay un vínculo afectivo con sus docentes y sobre todo la formación que solo se logra junto a otros niños y niñas. Felices de volver a la presencialidad cuidada en el nivel inicial en toda la provincia”, enfatizó.APLICACIÓN DE PROTOCOLOEn cuanto a la aplicación del protocolo, la directora Mónica Raffaghelli, precisó que tienen un protocolo para docentes, los niños y las familias. “Los niños en las salitas tratan de utilizar los juguetes y luego higienizarlos, se lavan las manos, higienizan las mochilas y se les toma la temperatura”.