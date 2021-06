Se acordó postergación de pagos al Club de París

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La postergación de vencimientos acordada con el Club de París, anunciada antes del cierre de los mercados, motorizó subas de acciones, bonos y ADRS de empresas argentinas que cotizan en Wall Street.En tanto, en el mercado cambiario, el dólar blue registró un avance de un peso y llegó a $165, el nivel más alto del año.Si bien el rumor se había instalado en la plaza financiera, la confirmación por parte del ministro de Economía, Martín Guzmán, alentó el alza de precios tanto a nivel local, como en el mercado neoyorkino, donde operan los certificados de corporaciones locales.Guzmán consiguió un fuerte alivio financiero hasta el 31 de marzo de 2022, ya que en esos ocho meses solo se pagarán US$ 430 millones de los US$ 2.400 millones adeudados, con lo que se logró evitar el default.Además, el ministro anunció que continúan las negociaciones con el FMI, otro de los temas que preocupan a inversores, operadores y analistas.Por otra parte, las reservas del Banco Central se ubicaron en US$ 42.374 millones, lo que significó una baja de US$ 37 millones respecto del viernes.