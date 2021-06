En busca de… Lucía Ceresani, música

LP - Te propongo contar en este encuentro cómo elegís tu repertorio y el fundamento de interpretar esas canciones. Empecemos por La Costa de Hudson, aire de chamarrita de Javier Ceresani.

L.C. - Esta canción es parte de nuestra historia, donde nacimos, crecimos y seguimos viviendo, es el paisaje más característico y bello de nuestra ciudad de Berazategui… la Costa de Hudson y es parte de nuestra historia porque mi hermano que es mi guitarrista y mi segunda voz en muchos de mis temas, escribió esta canción en su adolescencia, en una de las tantas jornadas en las que iban al río a pescar, era un camino difícil para poder llegar, había que atravesar la reserva natural y un camino de tierra de algunos kilómetros, hoy está muy diferente, ya casi no hay reserva, pero para nosotros es nuestro lugar, el más bello que tenemos y nos sentimos orgullosos, por eso me pareció lindo poder contar a través de esta canción un poco de nuestro paisaje, porque siempre cantábamos de otros pueblos, como Soy de Arbolito o Puente Viejo, pero en esta canción les contamos un poco de nuestra historia.

LP - Tu vuelta, milonga de Alberto Acuña y Aníbal González Casalla.

L.C. - Esta milonga fue la primera que aprendí, yo recién estaba comenzando mis primeros pasos en armar un repertorio para empezar a presentarme en algunos concursos y un día mi padre me hizo escuchar esta canción de la que quedé inmediatamente enamorada, la escuché por Nelly Omar y es una de las que sigo cantando después de tantos años como la primera vez que la interpreté, esta historia logra conmover a quien la escucha y hace a uno vivir con la protagonista, esta muchacha desdichada en el amor, todo lo que va viviendo y sintiendo, por eso pienso que al transmitir eso la gente siempre me pide que la cante y se convirtió en uno de los clásicos en nuestras presentaciones.

LP - De pampa y cielo, canción milonga con letra de Lucía Ceresani y música de Héctor Trabuco González.

L.C. - Esta canción es muy especial para mí por cómo fue que llegó a mis manos. Hacía años Argentino Luna, que me invitó a cantar en al año 2001 al escenario Mayor de Cosquín, me sugirió grabar en el estudio donde él grababa sus discos y así conocí a Héctor “Trabuco” González, él fue quien compuso esta melodía, un día se la hizo escuchar al Negro y él quiso ponerle la letra pero ya no llegaban con los tiempos discográficos así que no pudo hacerla y luego partió. Tiempo después Trabuco me dio la melodía y me dijo si me animaba a ponerle la letra y así fue y en esa letra Argentino Luna está representado en ese peregrino del cual voy detrás de su huella, él es parte de esta canción.

LP - Guitarra, dímelo tú, milonga de Atahualpa Yupanqui.

L.C. - Yo pienso que todos los cantores que nos acompañamos con la guitarra, la sentimos como parte de nuestro ser, es una extensión de nuestras manos y la acunamos en nuestros brazos pero a la vez ella nos acuna también y en algún momento de nuestras vivencias cotidianas conversamos con la guitarra porque en ella nos aferramos en los momentos de alegrías y también de tristezas, es compañera de caminos y desvelos y en esas largas noches es muchas veces confidente y consejera. Yo pienso que algo de eso es lo que debe haber sentido don Atahualpa al preguntarle a su guitarra en esa madrugada sobre cuestiones de la vida en las que él buscaba una respuesta y del mundo no la conseguía...

LP - Un paso aquí, un tranco allá, aire de cueca de Carlos Di Fulvio.

L.C. - Esta es una canción que es parte de una obra musical “Canto Brocheriano” al Santo Cura Brochero, de quien soy devota hace muchos años, cuando aún era un sueño lejano su beatificación. En uno de mis viajes a Cosquín cruzamos con mi familia las altas cumbres y llegamos a este pueblo tan pintoresco, ya había ido de chica pero esta vez conocí la historia y la obra de Cura Brochero y me conmovió, así que a partir de ese año, cada año voy a pasar unos días y también realicé la peregrinación por entre las montañas, cuando no había caminos y él lo hacía con su mula. Por todo esto estar unos días allí es para mí un reinicio, su gente, su paz, su tranquilidad, su energía me llena de alegría y de fuerzas. Por eso cuando conocí esta obra quise grabar con mi coro dos de sus canciones y ahí están formando parte de mi sexto disco, con un arreglo muy sencillo en las guitarras, que viene a traer el aire serrano y nos acerca al Santo Cura gaucho.

LP - Huella barrosa, aire de huella de Carlos Di Fulvio.

L.C. - Es la otra canción que forma parte de la obra a Cura Brochero, es un aire de huella y va contando la historia del nacimiento de San Gabriel del Rosario Brochero, de sus padres, de cómo llegaron al lugar donde nació y sucede como en “Tu vuelta” uno va viviendo toda la travesía y esperando la llegada del Santo. Musicalmente me parece que ha logrado el autor plasmar exactamente lo que cuenta la letra, con sus variaciones y matices se complementa con la historia de una manera maravillosa.

LP - Quisiera amarte menos, vals criollo de Francisco Canaro y Luis César Amadori.

L.C. - Es un vals que escuché en la voz de Nelly Omar, a mi humilde entender nadie cantaba como ella los valses criollos. Me encantan los valses en general pero éste tiene algo que me cautivó, y quise cantarlo, quizás sea esto del amor y el desamor, de alguien que ama pero que quiere olvidar y en ese juego la letra se va haciendo muy real y resulta atrapante para quien la escucha. ¿Quién no ha sufrido una pena de amor? Y pienso que por eso es tan directa la llegada al público que lo comparte a través de la interpretación.

LP - Virgen India, vals criollo de los Hermanos Albarracín.

L.C. - Otro vals que me parece maravilloso, no solo porque es dedicado a la Virgen sino que a través de ella homenajeamos al más grande cantor popular, Jorge Cafrune. Comenzó cantándolo de entrecasa mi hermano Javier con su hija, mi sobrina que canta hermoso y luego dijimos ¿por qué no cantarlo en nuestras presentaciones? Y así lo hicimos con la gran sorpresa que cada vez que lo cantamos, la gente se nos une y nos acompaña y lo canta con nosotros, esos momentos me parecen mágicos porque podemos conectarnos con el público desde otro lugar.

LP - Solar de los cardenales, aire de chamarrita de Víctor Velázquez y Néstor Cuestas.

L.C. - Conocí esta canción por un cantor entrerriano Roque Erazún que me invitó a grabarla con él para su disco y me gustó tanto que quise armarla con mi hermano Javier que me acompaña además de con su guitarra, con su voz en esta canción y la grabamos en uno de mis discos. Tuvimos el gran honor que nos acompañe nuestro queridísimo amigo Víctor Velázquez, es uno de los regalos musicales más lindos que me ha dado este camino, contar con la voz de artistas como Víctor, que quiero y admiro tanto.

LP - Milonga para un fogón con letra de León Benarós y música de Remo Pignoni.

L.C. - Esta obra llegó a mis manos a través de mi querido amigo Raúl Vigini y conocí algo de la historia de su compositor, es para mí una joya musical, una obra de esas que uno se sorprende cuando encuentra y que generan ese impulso inmediato de querer interpretarlas, así me pasó con esta milonga y ahí fui al piano y comencé a tocarla y cantarla, la presenté en público solo una vez en vivo y será parte de mi próximo trabajo discográfico si Dios quiere.

por Raúl Vigini

