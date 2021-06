Así se juega la fecha 12

ZONA A



Martes 22/06: 17.10 (TV) Quilmes vs Chacarita, 19 hs. (tv) Estudiantes (RC) vs Belgrano, 21.10 hs. Gimnasia (Mza) vs Dep. Riestra. Miércoles 23/06: 14 hs. Temperley vs San Martín (T), 15 hs. Dep. Maipú vs Almirante Brown, 16 hs. (tv) Tigre vs Atlanta, 19 hs. Alvarado vs Mitre (SdE), 20 hs. Agropecuario vs Chicago.



ZONA B



Martes 22/06: 15 hs. Tristán Suárez vs San Martín (SJ), 15.30 h.s Barracas Central vs Atlético de Rafaela, 5.30 hs. Almagro vs Santamarina. Miércoles 23/06: 14 hs. (TV) All Boys vs Independiente Rivadavia, 15 hs. Instituto vs Brown (PM), 15 hs. Dep. Morón vs San Telmo, 15.30 hs. Ferro vs Villa Dálmine, 15.30 hs. Güemes (SdE) vs Def. de Belgrano. Jueves 24/06: 14 hs. Gimnasia (J) vs Brown (A).



LAS POSICIONES



ZONA A: Gimnasia (Mza.) 25, puntos; Tigre 23; Atlanta 23; San Martín (T) 17; Alte. Brown 17; Quilmes 15; Agropecuario 15; Mitre (SdE) 15; Chacarita 15; Riestra 14; Alvarado 14; Estudiantes (RC) 14; Dep. Maipú 13; Temperley 13; Belgrano 12; Estudiantes (BA) 10; Chicago 6.



ZONA B: Güemes (SdE) 23, puntos; Independiente Rivadavia 21; Def. de Belgrano 19; Gimnasia (J) 18; Santamarina 18; Brown (A) 18; Ferro 18; All Boys 17; Barracas Central 15; San Telmo 15; Dep. Morón 15; Atlético de Rafaela 14; Instituto 14; San Martín (SJ) 13; Almagro 13; Tristán Suárez 11; Villa Dálmine 10; Brown (PM) 9.