Talleres virtuales en el Seguila Igual

En primer lugar, se llevó a cabo la última etapa del Taller vínculos afectivos saludables y métodos de anticoncepción, desarrollado junto con el Frente ESI Rafaela. El mismo había tenido una instancia de entrega de material casa por casa, seguido de un intercambio en el grupo de WhatsApp, y como última instancia se llevó a cabo una videoconferencia para que las jóvenes pudieran quitarse todas las dudas y profundizar en aquellos tópicos que más les interesaban.Las tutoras destacaron que la Violencia obstétrica fue una de las temáticas que más consultas generó, ya que muchas de las chicas vivieron situaciones en las que no se respetaron sus derechos sexuales y reproductivos."Estas instancias nos hacen notar cuánto nos falta avanzar en este terreno, en materia de acceso a la información, es decir, en el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, y en el respeto de todas estas leyes en algunos ámbitos médicos", expresaron las coordinadoras. El encuentro se extendió durante casi dos horas y fue muy participativo y enriquecedor.Además, en coincidencia con la Semana de la orientación vocacional, se invitó a un grupo de jóvenes de los primeros años a participar de un Taller de Orientación Vocacional, Identidad y Proyecto de Vida, que se realizó junto con la Cátedra de Orientación Vocacional de la Carrera de Psicología de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES).El encuentro fue virtual y le permitió a las participantes identificar muchas herramientas que han construido en sus jóvenes años y les pueden servir para pensarse a futuro, para proyectar una profesión y, yendo más lejos, un proyecto de vida, que le permita crecer no sólo como mamás, sino también como mujeres.En ambos casos se trabajó de manera segmentada, ofreciéndole la propuesta a grupos que manifestaron inquietud o que se determinaron previamente como público objetivo, tal como ocurrió en el segundo taller. Asimismo se contempló la falta de acceso a herramientas digitales y se abrieron los centros con los que cuenta el programa a aquellas jóvenes que no contaban con celular o con conexión a Internet. Cabe mencionar que queda pendiente otro Encuentro de Orientación Vocacional, que se trabajará con un equipo de docentes de docentes y estudiantes de UCSE y se ofrecerá a las estudiantes de los últimos años.Es importante recordar que los talleres participativos son una de las cuatro líneas de ayuda con las que cuenta el Seguila Igual (junto con el cupo en becas, el cupo en jardines y las tutorías pedagógicas), a fin de acompañar en el trayecto de la Escuela Secundaria a estudiantes que son mamás. Los mismos, buscan abordar temáticas de relevancia en la vida de las participantes, tendiendo alianzas con instituciones y espacios de la ciudad, que comparten las inquietudes y los objetivos de esta política socioeducativa con perspectiva de género.Además de los talleres, el equipo del Programa se sigue dando estrategias para estar presente en la vida de las 60 participantes. Se les brinda acompañamiento educativo virtual y presencial (en aquellos casos donde es estrictamente necesario), en los tres centros, ubicados en los barrios Virgen de Luján, 2 de Abril y Malvinas Argentinas, de la mano del equipo de 5 docentes que se sumó al programa este año.Debido a la brecha tecnológica que dificulta el acceso a los materiales educativos de muchas de las jóvenes, se trabaja en directa vinculación con las escuelas a las que las chicas asisten, realizando un acompañamiento integral que incluye a directivos y tutores de las instituciones educativas, a la Regional de Educación y al Municipio.