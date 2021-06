"Nos sumerge en una cultura completamente diferente": Viviana Rivero llega con "Una luz fuerte y brillante"

Por: Inés PlatiniLuego de publicar éxitos como “El alma de las flores”, “Zafiros en la piel” y la reconocida novela “Secreto bien guardado”, Viviana Rivero llega con “Una luz fuerte y brillante”, su nuevo libro que fue lanzado el pasado 1 de junio.Esta novela de la editorial Emecé que cuenta con 600 páginas y ya es uno de los ejemplares más vendidos en todas las librerías del país, se ubica al principio en los años de esplendor de Siria, seguido por las revoluciones y luego por la guerra que continúa en la actualidad.“Ubiqué la historia en Siria porque es muy apasionante como país. Es una nación muy antigua, con mucha historia”, señaló Viviana. A continuación, la escritora reveló algunos detalles de la novela: “Es 2014, en plena guerra. Una pareja de un hombre occidental y una mujer musulmana quedan atrapados en un edificio durante tres meses sin comida, sin agua, y, a pesar de todas las necesidades y de las grandes diferencias que tienen, comienzan a vivir una historia de amor”.Una de las protagonistas de esta historia es Nunú. “Cuento la historia de ella desde niña para hablar de estas estirpes de mujeres que van de generación en generación transmitiéndose la cultura, pero al mismo tiempo, ella tiene una pequeña pizca de rebeldía en su afán de enfrentarse contra un sistema que somete a la mujer”, explicó Rivero. A lo largo de la novela, el personaje irá atravesando diferentes sometimientos “hasta que llega un momento en el que tiene el poder en sus manos, pero hay que ver si lo va a querer usar para lo que todos están esperando”.En la contratapa de la novela se puede leer: “Corre el año 2014 y Siria continúa en una guerra sangrienta. Álvaro Sánchez, fotógrafo argentino residente en Barcelona, decide viajar para cubrir la contienda. Sus contactos lo conducen a la casa de Al Kabani, familia musulmana que le proporcionará los medios para introducirse en Duna, una de las ciudades tomadas por las fuerzas rebeldes al régimen. Pero Alvaro no imagina que ese viaje le deparará la aventura más riesgosa de su carrera y la llegada de un amor que hará tambalear todos sus paradigmas. Salma, una joven mujer árabe lo enloquecerá. Por ella estará dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Juntos experimentarán pasiones y peligros que los llevarán al límite de sus fuerzas y pondrán en juego sus vidas en medio de una vorágine de violencia y prohibiciones”. La historia de la joven pareja se encuentra atravesada por otra más antigua, la cual transcurre durante el esplendor sirio de los años 60. En esa época de vaivenes políticos y duras restricciones impuestas a las mujeres irá forjándose la pequeña Nunú, cuya transformación personal marcará a fuego a Salma y Álvaro”.Por lo tanto, el nombre del libro no fue elegido deliberadamente, sino que representa “aquella luz grande, fuerte y brillante que necesitamos que venga a nuestro auxilio en situaciones límites”, como le ocurre a Álvaro en la novela.La escritora oriunda de Córdoba se inspiró en la historia de aquellos refugiados sirios que vinieron huyendo de la guerra y se instalaron en la Argentina en estos últimos años.Con respecto a ello, Viviana relató: “Conocí una historia muy de cerca que me impactó mucho e inventé una para unir los datos que me dio esta gente”. Para ello, la escritora viajó en reiteradas ocasiones a la provincia donde vivía esta pareja para que le cuente cómo fue su escape de Siria y, asimismo, mantuvo contacto con miembros del centro islámico “para aprender un poco de la gran diferencia de idiosincrasia que tienen con el mundo occidental”.Pese a que en sus novelas la escritora suele mezclar hechos históricos que sucedieron en la realidad con ficción, como ocurrió en “Secreto bien guardado”, la cual relata la historia de una joven judía que se enamora de un militar Nazi en el Hotel Edén de Córdoba, en plena segunda guerra mundial; “Una luz fuerte y brillante” posee un detalle que lo diferencia completamente de las otras obras de Viviana.“Este libro nos va a introducir en otra cultura que no es la occidental. En mis libros todos habían sido occidentales, entonces nos movíamos dentro de los parámetros que conocemos, que conocieron nuestros abuelos, porque si nos vamos al 1900 terminamos hablando de abuelos o bisabuelos. En este caso nos sumerge en una cultura completamente diferente que nos es desconocida. El concepto de muerte, el concepto de sexo, el concepto de amor, es diferente en el mundo árabe”, puntualizó.Como todo escritor, Viviana debió atravesar un arduo camino hasta llegar al momento de hoy, en donde el libro se encuentra finalmente a la venta en todo el país. Tras dos años investigando, escribiendo, viajando, pasando por los retoques del corrector y la editora; “Una luz fuerte y brillante” arribó a las librerías en plena pandemia de coronavirus.Sobre ello, Rivero se sinceró: “Lanzar un libro en pandemia es muy duro. No sabíamos si iba a llegar a poder imprimirse porque la mitad de los que tenían que trabajar en la imprenta estaban con covid. Cuando se imprimió, estábamos en cuarentena y no sabíamos si iban a poder distribuirlos a todo el país. No se pueden hacer presentaciones, que siempre es muy lindo. Entonces, es duro, pero a los que nos gustan los libros, a los que nos gusta leer, si no se puede de una forma lo hacemos de otra”.Para cerrar, Viviana aseguró que este libro se encuentra dirigido “a todos los que les interesa saber por qué se desarrolló la guerra de Siria, cómo es vivir en ese país en medio de una guerra, cómo es ser mujer y tener miedo, qué cosas les están prohibidas, cómo es que los hombres tienen derecho a casarse con varias mujeres y ellas ni siquiera tienen derecho a elegir con quién casarse. Este libro está dirigido a las mujeres, para que se sientan orgullosas de ser mujeres y para que podamos entender y apoyar a las que viven este tipo de realidad tan distinta a la occidental; y a los hombres, para que nos ayuden a cambiar estas cosas, para que aprendan a entendernos un poquito más a las mujeres”.Actualmente, la cuenta de Instagram de este diario se encuentra sorteando el último libro de Viviana Rivero. 