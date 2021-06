Apoyo incondicional

El director del hospital, destacó el respaldo provincial y local, señalando que “si hay algo que hemos notado es apoyo de los niveles centrales, y yo que hace muchos años que estoy en el hospital, puedo decir que el apoyo que tenemos hoy nunca se vivió en este SAMCo”. “Tengo cinco hijos que me apoyan incondicionalmente en este trabajo, recibo permanentemente señales de apoyo de los tres mayores que ya son adultos y de los dos menores, de mi esposa y del resto de mi familia; creo que nunca me dijeron dale para atrás, siempre fue dale para adelante”. Finalmente, el periodista y escritor Edgardo Peretti, quien es el que en cada programa realiza La última pregunta, le preguntó al Dr. Lanzotti, cuál es la buena noticia que le gustaría recibir mañana: “Yo tengo el concepto de que la mayoría de los problemas sanitarios son porque la mayoría de la sociedad no es solidaria. Cuando hablamos de esta pandemia, nos damos cuenta de que se caen los paradigmas de la salud pública y de la salud privada, de los que tienen cobertura y de los que no la tienen, de las distintas enfermedades y yo creo que si no tenemos una actitud solidaria, no solo no vamos a salir del Covid, no vamos a salir de ningún problema, por eso me gustaría que por lo menos la pandemia del Covid, nos deje como enseñanza una sociedad más solidaria, donde nos importe un poco más el otro”, concluyó.