Atlético, sin descanso, trabaja con la cabeza puesta en Barracas Central

Tras la derrota del jueves ante Instituto, Atlético de Rafaela no tuvo descanso y trabajó durante todo el fin de semana en el predio del autódromo.El próximo compromiso esta a la vuelta de la esquina y es por eso que no hubo tiempo para descanso, ni lamentos. Este martes la Crema visitará a Barracas Central, a las 15.30hs, por la fecha 13 de la Primera Nacional, en su zona B.Ante ‘Los Camioneros’ el equipo conducido por Walter Otta intentará cortar una racha de cuatro juegos sin poder ganar y sumando apenas una unidad. Será el primer enfrentamiento entre ambos clubes en el profesionalismo.La necesidad de sumar de a tres es imperiosa para la ‘Crema’, pero también deberá mostrar una mejoría en lo futbolístico ya que lo realizado en sus últimas presentaciones no dejó conforme a nadie por Alberdi.En cuanto al equipo, ante los cordobeses el DT intrudujo cinco modificaciones de las cuales una fue a último momento y obligada ante la lesión de Guillermo Sara (luego se confirmó un desgarro en el isquiotibial, tendrá para tres semanas) ¿El resto? Calderara, Recalde, Giménez y Luna. ¿Seguirán en el equipo?Para el juego ante la ‘Gloria’ también hubo un cambio de sistema. Atlético salió con un 4-4-1-1.De esta manera, sin suspendidos, y aguardando los hisopados previos al viaje (se los realizarán hoy), el DT Otta tendría a todos los jugadores de campo a disposición para jugar ante Barracas Central.El conjunto albiceleste suma 14 puntos en 12 presentaciones (3 triunfos, 5 empates y 4 derrotas) y se ubica 12ª en la tabla. El último elenco que hoy ingresaría al reducido por el segundo ascenso es Gimnasia de Jujuy, con 18 unidades. Entre los jujeños y los rafaelinos: siete elencos.