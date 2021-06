Máximo Gauchat hizo podio en Buenos Aires

Solamente tres carreras necesitó el rafaelino Máximo Gauchat (Corsa) para lograr su mejor resultado en la Clase 2 del Turismo Pista, nada menos que en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.Maxi, que había finalizado cuarto, avanzó un lugar tras la exclusión por técnica -compresión- de Gastón Fontana (Corsa), que fue segundo al caer la bandera cuadriculada.La competencia fue ganada por Santiago Tambucci (Celta), en tanto que otro rafaelino, Ricardo Saracco (VW Up) fue 17° y debió abandonar el otro representante local, Maximiliano Andreis (Corsa).1° Santiago Tambucci (Celta), en 26m46s341, a un promedio de 112,213 Km/h; 2° Matías Cravero (Corsa) a 657 milésimas; 3° Máximo Gauchat (Corsa) a 1s110; 4° Gabriel Melián (VW Up) a 1s739; 5° Alejo Cravero (VW Up) a 2s255; 6° Diego Vaño (VW Up) a 2s624; 7° Matías Quaglia (Celta) a 2s708; 8° Nicolás Bonfiglio (Corsa) a 3s125; 9° Tomás Martin (Corsa) a 6s658; 10° Bautista Bustos (Ford Ka) a 7s876... 17° Ricardo Saracco (VW Up) a 10s652... no clasificó Maximiliano Andreis (Corsa).