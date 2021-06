Buscando la chapa de candidato

A pesar de las tensiones en el final del partido ante los uruguayos, por la exigua diferencia en el resultado y el lógico embate de un equipo, que lejos estuvo de resignarse, en general la sensación de solvencia colectiva y el compromiso infatigable de Lionel Messi, le pusieron paños fríos a esa aspiración Charrúa y legitimaron la victoria.Ganarle a Uruguay era perentorio, pero en lo previo, el análisis no permitía ser tan optimista; las razones se bifurcaban, por un lado, la expectativa por el debut del equipo del Maestro Tabarez, con jugadores de gran jerarquía y experiencia para la ocasión y por otro, la peligrosa sucesión de empates frustrantes con los que llegaban los albicelestes a este clásico de mentas.En definitiva, una ruma de dudas y suspicacias.Esos dilemas no se agotaron en las especulaciones previas, encontraron una amplificación, cuando se conoció la formación inicial y constatamos que Scaloni, seguía sorprendiendo a propios y extraños con un esquema novedoso y otra apuesta, en este caso a un futbolista casi desconocido como Nahuel Molina.La crónica marca que, con la intención de que sumara minutos en la elite del fútbol doméstico, Boca lo cedió sin opción de compra a Defensa en el arranque de 2018 y, una temporada después, a Rosario Central. Ya consolidado y con varias experiencias en su espalda, el pibe regresó al club de la Ribera en 2020. Para jugar tenía que renovar su contrato. Sin embargo, las negociaciones con Jorge Amor Ameal, Juan Román Riquelme y compañía no llegaron a buen puerto y se terminó yendo libre en medio de la polémica.Hoy compañero de Nacho Pusseto en Udinese, además, se presenta como una opción válida en la Selección Mayor en esta Copa América y por lo producido el viernes pasado, no parece quedarle grande tal retoA este criterio le sumó el nuevo respaldo al Huevo Acuña y a Guido Rodríguez, rearmando así, una línea de volantes de contención más equilibrada.El resultado le dio la derecha al entrenador, qué para el partido de esta noche, a jugarse nuevamente en el estadio Mane Garrincha de la capital brasileña, estará obligado a tomar otras medidas ante las ausencias forzadas de Nicolas González y Giovani Lo Celso.Un párrafo aparte merece la labor de Lionel Messi, no por la sorpresa que ello provoque desde lo futbolístico, sino por el grado de adultez con el que el rosarino esta ejerciendo un nuevo liderazgo. Erigido en un jugador de momentos, mas que omnipresente, su influencia va consiguiendo un lugar distinguido con infinidad de propiedades, que van desde las dificultades que para los rivales tiene, buscarlo por toda la cancha, hasta las de ceder el protagonismo para que sean otros, los que procuren diseñar otros caminos menos previsibles y más verticales.La lesión de González y la baja prestación de Lautaro Martínez, uno de los puntos mas flojos en la ultima ventana de Eliminatorias y en lo que va de este Torneo, están acercando nombres legendarios, que han perdido lugares entre los titulares, de un tiempo a esta parte como el Flaco Di María y el Kun Agüero.En este contexto, el estratega analiza conformar una línea de cuatro compuesta por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña para defender el arco de Emiliano Martínez. En el mediocampo dependerá de la recuperación del volante del PSG (había sufrido un fuerte traumatismo en el sector de las costillas en el debut con Chile), porque si no juega Leandro Paredes, lo hará Exequiel Palacios. Guido Rodríguez para la recuperación, Ángel Di María para la velocidad y Rodrigo De Paul para la gestación de juego con Lionel Messi, la otra interrogante se presenta en la ofensiva, dado que Lautaro Martínez podría cederle su lugar al Kun Agüero o a Ángel Correa.La buena noticia de la jornada de ayer se basó en los resultados negativos que arrojaron los habituales testeos PCR en la previa de cada partido, con lo cual Scaloni, no tendrá limitaciones, excepto las antes mencionadas por lesiones.A buscar la chapa de candidato de una buena vez, enfrente Paraguay también busca identidad de la mano de Eduardo Berizzo y los mellizos Romero.Otra prueba exigente para los albicelestes.Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Sergio Agüero y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.Antony Silva; Alberto Espínola, Gustavo Gómez, Junio Alonso, Santiago Arzamendia; Alejandro Romero Gamarra, Robert Piris Da Motta, Mathías Villasanti; Ángel Romero; Gabriel Ávalos y Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.Mané Garrincha (Brasilia).Jesús Valenzuela (Venezuela).21:00Pública y TyC Sports.