A los 61 años, murió el escritor Juan Forn

El escritor, editor y periodista Juan Forn murió ayer a los 61 años a causa de un infarto mientras se encontraba en el balneario bonaerense de Mar de Las Pampas. La triste noticia fue confirmada por el sitio del diario Página 12, del cual era columnista y fundador del suplemento cultural Radar.Había publicado su primer libro, "Corazones cautivos", a los 28 años, título al que le siguieron otros como "Frivolidad", "Puras mentiras" y "La tierra elegida". No obstante, alcanzó la notoriedad con el libro "Nadar de Noche", el cual fue publicado en 1991, mientras que años más tardes se destacó con "María Domecq".Forn fue considerado uno de los principales impulsores de las editoriales Emecé y Planeta, al crear colecciones como Espejo de la Argentina y Biblioteca del Sur.Forn trabajó 15 años como editor (primero en Emecé, luego en Planeta) y otros cinco como director del suplemento Radar (Página 12), mientras que tradujo a Yasunari Kawabata, John Cheever y Hunter Thompson, según la contratapa de uno de sus libros.Otra destacada figura del escenario literario actual, Claudia Piñeyro, despidió con pena a Forn, al que describió como alguien "joven, talentoso y amable". "Qué pena tan grande la muerte de Juan Forn. No se soporta tanta muerte. En este caso de alguien joven, talentoso, amable. Ya sé que queda lo valioso que escribió y que editó. Pero hoy no me alcanza de consuelo", expresó la escritora en su cuenta de la red social Twitter.También lamentó la partida del escritor, al que definió como "hermanito del alma", el dibujante Rep. "Te fuiste, juan, hermanito del alma. esta foto es de hace una semana, en tu casa. los viernes van a dejar de llamarse viernes, forn. qué dolor. qué dolor", manifestó por el mismo medio.Otro escritor, Sergio Olguín, destacó el aspecto innovador de Forn y el impulso a la nueva literatura argentina. "A Juan, entre otros aciertos, le debemos los primeros libros de Rodrigo Fresán, de Marcelo Figueras, de Alberto Fuguet, de Belén Gache. Fue el editor del primer libro de Mariana Enríquez. Se peleó mal con Fogwill, pero quién no. Edito hermosos libros de Dal Masetto", tuiteó.