La inmunidad del rebaño contra la mala política

En un derroche de optimismo, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano hizo saber que en los próximos “30 a 45 días” Santa Fe podría alcanzar el 70% de la población inoculada contra el Covid-19, o sea la tan anhelada “inmunidad del rebaño”. La clase política, siempre atenta, advirtió que la sociedad también busca inmunizarse contra sus malos integrantes, y quieren probar con candidatos vacunales nuevos.El dirigente radical Mario Barletta, asociado con su correligionario Julián Galdeano, acercaron al mundo de la política a la periodista rosarina radicada en Buenos Aires Carolina Losada, conocida a través de la pantalla del Canal América. De buena presencia, sólido lenguaje profesional, convincente y convencida del discurso, Losada activó los sensibles radares de la política vernácula. En este gambito de dama, Losada sería candidata a senadora nacional, mientras que Mario Barletta encabezaría “su” lista (la de Losada) de diputados nacionales dentro de Juntos por el Cambio.Un rato antes, quien precedió a Losada -con éxito- en la incursión por la peligrosa selva de la política: Amalia Granata, había sido tentada para candidaturas nacionales por dos sectores que competirán en la excesiva interna de Juntos por el Cambio: el PRO y los radicales NEO. Nadie dio por cerradas las negociaciones, pero consideran que al Barcelona le sería más fácil renovar el contrato con Messi, que ellos llevar a Granata a sus equipos.En el PRO estaban tranquilos mientras Miguel Lifschitz les contenía al numeroso y bullanguero sector NEO del radicalismo, e inclusive a Mario Barletta, y solo tenían que pensar como arreglaban con José Corral. Ahora la casa se les llenó de invitados y temen que la comida no alcance para todos; pero lo más grave sería que no alcanzare para ellos mismos.Por ello el presidenciable Lord Mayor de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, una vez más convocó a la otrora figura estelar Miguel del Sel -dicen que lo seguiría siendo - para que acepte con su candidatura unificar el espacio propio, dentro de un Juntos por el Cambio vernáculo ahora convertido en el Conventillo de la Paloma. Del Sel le dijo, como a Macri que le había pedido lo mismo anteriormente, que no; pero a cambio aceptó la paternal encomienda de “ordenar” a la tropa propia ante el inesperado avance radical.Del Sel convocó a la plana mayor del PRO santafesino a su casa, para decirles que sería un escándalo que se dejasen arrebatar la senaduría nacional por los radicales, peor aun cuando dos de los presentes (Roy López Molina y Anita Martínez) están fichando en sendos equipos adversarios: Molina con José Corral y Martínez con Mario Barletta.La solución salomónica la propuso uno de los comensales: que Del Sel aceptase ser el candidato a senador nacional. Asombrosamente les pidió una semana de plazo para responder. ¿Y si respondiese que no una vez más?. La opción se consolidaría en Federico Angelini quien, además de contar con el respaldo de la plana mayor del PRO nacional (Macri, Bullrich, Larreta), dice tener conversaciones con sectores evangélicos y liberales.El peronismo no quiere experimentar (Carlos Reutemann fue un fenómeno irrepetible) y va a lo seguro dentro del vademécum de la política. Omar Perotti pretende genuinamente que su delfín Roberto Mirabella encabece listas: en lo posible de senadores. Aparentemente en el paseo por las calles de la quinta presidencial de la semana pasada, el Presidente le habría deslizado que las intenciones del Instituto Patria serían otras. Habrá turbulencias en ese avión.Mientras tanto, el demudado Frente Progresista Cívico y Social le pondrá fin al duelo por la desaparición del gran elector Miguel Lifschitz reconfigurándose en torno de los dos sucesores internos: los intendentes de Rosario Pablo Javkin y de Santa Fe Emilio Jatón, quienes tendrán arte y parte -o al menos el derecho a veto- en el armado de las listas nacionales. Antonio Bonfatti y Mónica Fein se erigen como “candidateables”.Intentando construir una alternativa desde el mas desolado llano, el Partido Unite (que contuvo a Amalia Granata y su tropa en el 2019) camina la Provincia en torno de la figura de la diputada provincial de Somos Vida Santa Fe, Betina Florito, postulada como candidata a senadora nacional. Florito recoge adhesiones de sectores religiosos, sociales y políticos, muchos de ellos escindidos por decisión propia de las grandes cúpulas partidarias. Mientras Unite intenta sumar; el resto pena por no dividirse.La buena noticia es que Omar Perotti tomó la decisión de que las clases semi presenciales regresen de manera más fluida, a la par de la masiva vacunación que se viene aplicando. No alcanza para satisfacer a Padres Organizados pero es un avance.Particularmente nos inquieta ver esas imágenes de excesiva confianza en algunos países del mundo con respecto de haber derrotado al SARS-CoV-2. No sea cosa que como en la película “Alien”, vaya colado en el exterior de la nave.