Hoy, Unión de Sunchales recibe a Crucero del Norte

Este domingo continuará la fecha 8 de la etapa clasificatoria del torneo Federal A y Unión de Sunchales será local de Crucero del Norte, encuentro que comenzará a las 15.30hs y tendrá el arbitraje de Adrián Franklin.Pronunciamiento 1 – Racing Cba 0, Juventud Unida 1 – Boca Unidos 1, Sarmiento 1 – Douglas Haig 0, Def. de Belgrano 0 – Chaco For Ever 1, Sp. Belgrano 1 – Gimnasia (CdU) 1. Hoy: 15.30hs Gimnasia y Tiro de Salta vs Sp. Las Parejas.Racing Cba 17, puntos; Chaco For Ever 15; Gimnasia y Tiro 12; Sp. Belgrano 11; Sarmiento 11; Def. de Belgrano 10; Boca Unidos 10; Gimnasia CdU 10; Central Norte 9; Unión de Sunchales 9.