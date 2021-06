Ormaechea finalista en Francia

La argentina Paula Ormaechea se instaló en la final de un certamen W25 femenino de la Federación Internacional (ITF) en la localidad de Denain, Francia, al superar en tres sets a la suiza Yiena in Albon. La tenista sunchalense, de 28 años y ubicada en la posición 287 del ranking mundial de la WTA, doblegó a in Albon (450), con parciales de 1-6, 6-3 y 7-6, después de tres horas y seis minutos de lucha.De este modo se enfrentará hoy en la definición con la húngara Dalma Galfi (238), que dejó en el camino en la otra semifinal a la francesa Chloe Paquet (273).Para acceder a esta instancia decisiva, Ormaechea superó sucesivamente a la alemana Nastasja Schunk, a las francesas Lois Boisson y Selena Janicijevic y a la suiza in Albon.La sunchalense ya accedió ya a una final (en un torneo W15), también sobre de polvo de ladrillo. Ocurrió en marzo pasado en Amiens (Francia) cuando cayó por 6-4y 6-2 con la australiana Seone Méndez.