Fiestas multitudinarias fueron desarticuladas

En horas de la madrugada de la víspera, personal policial, de la Guardia Urbana (GUR) y de Protección Vial y Comunitaria, debieron intervenir ante la constatación de que dos fiestas no autorizadas estaban llevándose a cabo en la ciudad, la primera de ellas multitudinaria.El primero de los eventos se estaba desarrollando en una vivienda particular ubicada en calle Remedios de Escalada al 600, en el barrio Fátima. En tanto que la segunda tuvo lugar en calle 500 millas al 1200 -barrio Martín Fierro-.Respecto del primero de los eventos, según informó Relaciones Policiales de la Unidad Regional V, en el sitio se divisó una gran multitud de personas, pudiéndose identificar a varios adolescentes y jóvenes que rondan entre los 15 y los 26 años.Asimismo se logró identificar a tres personas domiciliadas en el sitio, y se labraron 35 actas deinfracción al DNU del Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe las reuniones sociales en el marco de la pandemia Covid-19.Por este acontecimiento se continúan diligencias impartidas por la autoridad judicial interviniente, haciéndose notar que por la magnitud del evento debió actuar personal policial de la Comisaria 1ª, de la Agrupación Cuerpos (Comando Radioeléctrico), de la Policía de Acción Táctica (PAT), Agrupación Unidades de Orden Público, y del Destacamento N° 9 de barrio Villa Podio.Por otra parte, la segunda fiesta prohibida y desarticulada, se desarrolló en calle 500 Millas al 1200 -barrio Martín Fierro-.En la tarde del sábado los operativos se centraron en los espacios públicos para supervisar el cumplimiento de la normativa que permite circular pero no realizar encuentros sociales en esos lugares.En las diferentes recorridas se observaron y desarticularon encuentros de fútbol y partidos de bochas que no están autorizados. También se hicieron controles en zonas comerciales para garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas sanitarias teniendo en cuenta la gran cantidad de rafaelinos que se movilizaron por las compras del Día del Padre.