Mantenimiento de sectores verdes, entre ellos la Plaza de la Bandera

Si bien el barrio Amancay quedó oficialmente constituido allá por abril de 1969, festeja su Día cada 20 de Junio porque su principal espacio público es la su Plaza de la Bandera. Al igual que el año pasado, esta vez no habrá fiesta popular con la actuación de bandas musicales, la instalación de castillos inflables para los chicos o una feria de artesanías para el paseo de los más grandes. Tampoco un acto oficial de gran magnitud con la presencia de delegaciones escolares sino apenas el izamiento de la bandera, una tarea que estará a cargo del intendente, Luis Castellano, el presidente de la Comisión Vecinal, Germán D`Albano, la directora de la Escuela del barrio, Patricia Márquez, y el sacerdote Jorge Buchitari.Los tiempos de la pandemia obligan, desde el año pasado, a evitar la concentración de personas. Mientras la segunda ola todavía nos golpea fuerte, rigen medidas de convivencia que restringen las reuniones sociales. Y en el caso de los actos públicos se llevan a cabo con la presencia mínima de autoridades, en tanto que las fiestas barriales quedaron suspendidas desde marzo de 2020 a la espera de una normalidad en la que el Covid este bajo control.ESPACIOS VERDESHace tiempo el municipio asumió el compromiso de conservar las áreas verdes para que las personas que habitan la ciudad, puedan mejorar su calidad de vida aprovechando sus beneficios. Desde el cambio de temporada se puso en marcha un plan de mantenimiento, ordenamiento y acciones para sumar verde en determinados sectores, que incluyó la Plaza de la Bandera de barrio Amancay.En este contexto, se realizaron trabajos de jardinería que incluyen el replantado de arbustos, acondicionamiento de canteros y parquizado. Cabe destacar que las intervenciones se llevan a cabo gracias al trabajo de reproducción y trasplante que ejecuta el área de Verde Urbano, priorizando evitar gastos por compra.Rafaela cuenta con más de 70 plazas, plazoletas, parques y espacios como avenidas y bulevares, donde en esta época del año, se potenciarán las plantaciones de árboles, flores y arbustos que sumen masa verde en estos lugares y que aporten a la calidad ambiental.Actualmente se comenzó por el sector de microcentro, en los bulevares principales y algunos espacios verdes de diferentes barrios. Pero las tareas irán llegando por etapas a todos los sectores.JARDINERÍA Y RIEGO:INTERVENCIONES REALIZADASUna de las tareas realizadas fue el movimiento de tierra que se ejecutó en los canteros de bulevar Irigoyen. Fueron 5 canteros en los que se hizo la remoción total de tierra por otra de mejor calidad para continuar con el plantado de jazmines a modo de tapiz vegetal.La tarea se realizó porque la tierra de estos sectores no contaba con las características necesarias para propiciar el desarrollo saludable de la vegetación. También se llevó adelante un trabajo intenso en la rotonda de Luis Fanti en barrio Ilolay, donde se dividieron matas para multiplicar la vegetación del sector, jerarquizando y reorganizando la disposición de las especies.Asimismo, se están llevando adelante actividades de riego dos veces por semana en todos los sectores que tienen especies trasplantados, tales como arbustos y plantas.TAREAS GENERALESDE MANTENIMIENTOOtra importante tarea es el reacondicionamiento de juegos y mobiliario. Las labores implican pintura, mampostería, herrería, reparación y arreglos de todo tipo. Actualmente se está trabajando en el sector verde de calle Álvarez (barrio Villa del Parque) y también en los jardines municipales 1 y 3 de la ciudad.En relación al arbolado, en el marco de la Ley Provincial de Arbolado N° 13836 y del programa "Rafaela que te quiero verde”, la Municipalidad de Rafaela continúa desarrollando diversas acciones vinculadas al mantenimiento de ejemplares.Además, ya están culminando con la poda en los barrios Mora y Malvinas Argentinas y pronto se comenzarán las tareas en el barrio Independencia.Finalmente, se informa que también se están ejecutando las habituales tareas de mantenimiento de césped en sectores céntricos de la ciudad, en avenidas, bulevares y sectores aledaños. También en la Plaza del Caudillo y la Plaza de la Bandera.ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS,LIMPIOS Y CUIDADOSConservar las plazas y paseos es parte de la tarea cotidiana que realiza el Estado local con el objetivo de contar con espacios públicos seguros, limpios y cuidados para que aprovechen las familias y los grupos de amigos cuando el contexto lo permita.Es fundamental el cuidado que cada uno aporta como ciudadano. Por ello, desde la Secretaría de Ambiente y Movilidad no solo se intensificó el trabajo, sino también la tarea de generar conciencia y responsabilidad en la ciudadanía, que también deben aportar al cuidado de los espacios de uso común.