Matías Martínez: innovar y pensar en todo aquello que el mundo pide

Matías Martínez es Técnico Superior en Diseño Industrial. La carrera la realizó en el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC), institución referente en aplicaciones tecnológicas para la formación de profesionales. Cabe destacar que Matías fue docente del ITEC y, además, en la misma institución dictó cursos de programación.Hace ya varios años comenzó con su emprendimiento MGM Diseño y Automatización Industrial. La automatización industrial es una pieza clave para que cualquier empresa logre ser competitiva y se mantenga vigente en el mercado. Supone la aplicación de diferentes tecnologías para el control y monitoreo de procesos o máquinas, haciendo que funcione de manera automática, reduciendo costos y dando por resultado un producto de mayor calidad.Matías, en esta oportunidad, es nuestro entrevistado en este espacio llamado Hola Emprendedor.-Es difícil de determinar, en 2006 yo trabajaba en una empresa en el área de desarrollo de equipos, cumplía una función más de gestión y diseño, pero nada operativo, aunque era lo que más me gustaba. Fuera de hora empecé como colaborador para un equipo que se dedicaba a fabricar máquinas, mi función era electricista. Obviamente todo servía para ir creciendo. Con el tiempo empecé a hacer tableros eléctricos para máquinas a diferentes empresas.En 2007, decidí dar el siguiente paso que era aprender programación de PLC (controlador lógico programable). Inquieto con todo eso que me gustaba, me capacite viendo profesionales y realizando todos los cursos posibles. La programación de PLC es un área específica y por lo tanto muy costosa, si se quiere hacer bien. Mi primera capacitación fue a distancia en un instituto de Colombia, gracias a ello hoy mantengo contacto con muchos compañeros latinoamericanos.En 2015, renuncié a mi trabajo, había terminado la universidad, y ya tenía mi hija pequeña. Ese año comenzó formalmente mi emprendimiento de diseño y automatización industrial. El contexto país no era el mejor, por lo que muchas empresas productivas no invirtieron en capitalización, fuera de toda inversión quedaban las máquinas y mejoras de procesos. Y eso nos afectó directamente, pero nunca baje los brazos.-Prestamos servicio de mantenimiento, desarrollo de máquinas y mejora de procesos a otras empresas. Además, diseñamos y fabricamos máquinas propias para muchos rubros, eso significa, diseñar, calcular, fabricar y automatizar. Parece sencillo, pero hay muchas personas detrás del desarrollo de una máquina. Hasta el momento venimos desarrollando productos para diferentes rubros como por ejemplo:• Para construcción, rolling forming o conformadoras de chapa continua.• Para carpinterías o metalúrgicas, para aplicaciones específicas Router CNC.• Para la industria alimenticia, túnel de enfriamiento.• Finalmente, para la industria metalmecánica desarrollamos soldadoras por inducción automática (Induction Welding), proyecto súper interesante.-Mi emprendimiento ha crecido, por lo que hoy somos 3 personas que trabajamos de manera directa. Pero en realidad hay empresas y talleres que nos prestan servicio a nosotros, tal vez 10 personas o más, sin contar comercios necesarios para la actividad. Eso quiere decir que formamos parte de un entramado pyme, sumamente importante para la producción. Las pymes alimentan a las empresas más grandes obviamente, pero son las pymes las que captan el 70% de la población laboral y cumplen una función social altamente importante. Y por ser pyme, nos vemos afectados rápidamente por decisiones de política y economía, hoy lo vemos con esta pandemia.-En nuestro emprendimiento siempre buscamos cosas nuevas para realizar, tratamos de innovar, lo que nos lleva a afrontar nuevos desafíos. Siempre tenemos en consideración analizar hacia dónde va la política y cuáles son las necesidades que tiene la comunidad, sin descuidar lo ya realizado. Por ejemplo, hoy se piensa mucho en industria 4.0, y es lo que el mundo pide. Por otra parte, Argentina es un país muy desafiante, con una de las tasas de muerte de empresas más alta del mundo lo que torna, muchas veces, difícil el trabajo. Pero a pesar de todo eso, nunca hay que bajar los brazos. Todo el que tenga un sueño tiene que luchar y empujar a fondo para alcanzarlo y por más que en alguna oportunidad caiga, se debe seguir luchando. Cuando una persona decide emprender, con esa decisión debe dejar de pensar en los golpes que se pueden recibir o las piedras que pueden estar en el camino. La mente debe estar centrada en el objetivo.CONTACTOD.I. Matías G. Martínez.Facebook: Diseño y Automatización Industrial MGMInstagram: @matias.g.martinezWhatsApp: 3492 412113