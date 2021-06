Belgrano y el Día del Padre

En la Argentina se celebra hoy el Día del Padre, que coincide este año con el Día de la Bandera, una fecha impuesta como homenaje a Manuel Belgrano, quien falleció un 20 de junio de 1820 en medio de la pobreza a pesar de haber sido uno de los héroes de la Revolución y las luchas por la independencia. Se trata de dos conmemoraciones importantes que se producen en medio de una pandemia que desde su irrupción ha modificado todo en la vida de las personas.En un juego de palabras, podría asegurarse que Belgrano es uno de los Padres de la Patria por lo que hoy se da una curiosa coincidencia. Lo cierto es que la destacada actuación pública de Belgrano, llevada a cabo entre la primera invasión inglesa en 1806 y su muerte en 1820, lo convirtió en uno de los actores fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana.A Manuel Belgrano se lo conoce sobre todo en las escuelas por haber sido el creador de la bandera nacional cuando, en realidad, fue un héroe de la patria y de la independencia. El 20 de junio de 1820, Belgrano murió enfermo y pobre a los cincuenta años de edad. Fue economista, periodista, legislador abogado, diplomático y, fundamentalmente, revolucionario.El legado de Manuel Belgrano es vasto y diverso tanto en materia de derechos sociales, políticos, económicos como en sus ideas en torno a cómo organizar la Nación en ciernes. Cuando se avecinaba la guerra civil, ya hacia el final de su vida, le escribió una carta a Ignacio Álvarez Thomas diciendo: “… séllese el principio de una unión duradera, y hagamos con ella la gloria de América del Sud, para que entre al rango de nación, y sea respetada por cuantos existen en el globo; que no nos acordemos más de nuestras diferencias anteriores sino para soldar más y más la amistad y fraternidad tan deseada y anhelada por los buenos”, según recuerda un estudio elaborado el año pasado por el Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel Ugarte” de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).Para destacar la actualidad de su ideario, Belgrano defendía la agricultura como una “madre fecunda que proporciona todas las materias primas que dan movimiento a la industria, al comercio y a las artes”. Entre los puntos capitales de su ideario económico estaban su proteccionismo y la conveniencia de agregar valor a las exportaciones, casi en su totalidad de materias primas de origen vacuno. Belgrano quería un Estado activo y recomendaba cuidar especialmente las industrias.Otra recomendación belgraniana fue cuidar el medio ambiente, proteger la madre tierra del mal trato, de la desertificación y otras humillaciones; proteger los montes y la sombra de los árboles porque conservan la humedad de los suelos “y quebrantan los aires fuertes”, según consigna el estudio del Centro "Manuel Ugarte".En las idas y vueltas acontecidas en nuestra historia, en nuestra política nacional; hemos atravesado enfrentamientos violentos, democracias y golpes de Estado, una y otra vez. Dentro de este derrotero, se encuentra Manuel Belgrano, quien a pesar de ser héroe de la independencia, vivió y murió en la pobreza. En este marco, una extraña coincidencia acompaña a los padres y madres de la Patria, apunta el trabajo mencionado. Dice que tuvimos un Libertador como José de San Martín, que se educó en el ejército del conquistador y, después de haber liberado a los pueblos del Sur de quien lo había educado, murió exiliado en Francia a causa de la persecución de su propia gente. También un primer Gobernador nacionalista como Juan Manuel de Rosas, que murió exiliado en Inglaterra.Hasta aquí Belgrano. Reservamos las últimas líneas para esta fecha tal vertebral para las familias argentinas: el Día del Padre. Con la pandemia del Covid llevando la vida de casi 90 mil argentinos hasta ahora, cientos de padres hoy no estarán para festejar su día. Miradas al cielo, recuerdos a pleno, ausencias dolorosas mezclarán sensaciones de este nuevo día consagrado a los papás. Una canción de Vicentico emociona en palabras simples al describir la relación entre un padre y un hijo o hija. "Vos sabés, cómo te esperaba, cuánto te deseaba" dispara su letra; "vos sabés, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas" agrega para después subrayar que "el amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo".Para terminar, cabe apuntar que integrantes de diferentes colectivos de masculinidades lanzarán hoy en el Día del padre, la campaña “Paternar” con el objetivo de ampliar la licencia por paternidad a 30 días -actualmente es de dos días- con carácter obligatorio y remunerado.