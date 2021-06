Extremar los cuidados

El municipio recuerda las medidas que se deben tener en cuenta para evitar el contagio de COVID-19. La responsabilidad individual es primordial para todos y todas. La ciudad continúa registrando casos de COVID-19 todos los días. Es por ello que es importante cumplir con los cuidados que venimos teniendo desde que comenzó la pandemia: el uso correcto del barbijo, el cual tiene que taparnos la nariz, boca y mentón. Debemos tener en cuenta que es una obligación, tal como lo establece el Decreto municipal Nº 50523 y el no cumplimiento de esta medida, es motivo de sanción. La distancia social es otro de los factores a tener en cuenta, debiendo respetar los 2 metros de distancia interpersonal. También lo es el lavado frecuente de manos y la ventilación constante de los espacios. Además, no se puede compartir el mate ni la vajilla. Se aconseja evitar las aglomeraciones, desplazarse solo si es necesario y a lugares de cercanía, así como también, respetar los protocolos establecidos para cada actividad.EN EL PATIO DE CASA"Puede ser en un patio, en un parque, en un lugar público, respetando la distancia social y uso de los barbijos". De esta manera planteó los cuidados que se deben tener este fin de semana durante los festejos por el Día del Padre en la provincia de Santa Fe el secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto. El último decreto del gobernador Omar Perotti -el que está vigente hasta el 25 de junio- dice claramente: "Se establece la suspensión de las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas". Esto significa que están permitidos los encuentros sociales y en espacios públicos que tengan hasta diez participantes. Si bien el decreto habla de "espacios públicos", el Ministerio de Salud a través de Prieto habla por estas horas de "patios", lo que suma entonces la posibilidad de que estas reuniones se realicen en domicilios particulares, siempre y cuando sean al aire libre, respetando distancias y uso de barbijo. "Si tienen un patio grande, es preferible que lo hagan ahí porque no lo vamos a poder evitar", reconoció el funcionario en Creo. Y agregó: "Vamos al patio, vamos a alguna plaza... Si la familia se quiere reunir puede ir a un parque, a la costanera, hacer un asado en un camping y ahí compartir este día tan necesitado para los afectos". Incluso, el secretario de Salud reconoció que en estas reuniones habrá participantes que no pertenecen al grupo que habitualmente habita esa vivienda: "Cuando nos sentamos en una mesa no somos sólo los adultos mayores que comparten la casa. Seguramente vamos a tener nietos, vamos a tener sobrinos que vienen desde otro núcleo familiar, que han compartido otros espacios laborales y no laborales". "No es que estemos fomentando el festejo del Día del Padre; estamos diciendo que debe ser al aire libre y de no más de 10 personas", insistió. También, el funcionario advirtió que hablar de aire libre "no es una casa ventilada, estamos hablando de un patio, estamos hablando de un parque. Observamos el año pasado que el primer pico de elevación de casos apareció el Día del Padre, el segundo fue después del Día del Amigo, luego por el Día de la Madre llegamos al máximo de número de casos con casi 3.000 enfermos diarios".