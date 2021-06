El microcentro estuvo a pleno en la previa del Día del Padre

Repleto, abarrotado, saturado, ocupado...Cualquiera de estos calificativos bien puede caberle al centro rafaelino, que a horas del Día del Padre que se celebra este domingo, se mostró muy transitado en la antesala de una jornada tan especial como en otro año tan atípico como este 2021 a raíz de la pandemia del coronavirus. Es que desde horas bien tempranas, hasta casi la puesta del sol, la Avenida Santa Fe, quizás el sector más popular de la ciudad, se vistió de gala con un ir y venir de manera constante de muchos ciudadanos que se volcaron casi en maza a los comercios más reconocidos para mirar vidrieras, hacer consultas o comprar definitivamente el regalo o el presente a cada uno de los padres, que hoy serán el epicentro y la atracción del día. Y más teniendo en cuenta la flexibilización en los horarios de atención al público en comercios mayoristas, minoristas y la presencia de comensales en locales gastronómicos hasta la hora 19. Tampoco el frío fue un impedimento como para volcarse a la Plaza 25 de Mayo y sus alrededores, ya que el sol radiante y el "lindo" día fueron cómplices y aliados como para "salir un ratito de casa".

Dentro de este interesante panorama, llamó poderosamente la atención ver como muchos negocios estaban "hasta las manos" prácticamente, con largas colas de gente esperando ser atendidas, ya sea en zapaterías como en locales de ropa, electrodomésticos y tiendas deportivas, las más visitadas. De más está decir que conseguir un lugarcito como para estacionar se transformó en toda una odisea, y por eso no fue extraño observar a algunos inspectores de tránsito en ciertas esquinas para ordenar los cruces ante el elevado tráfico de personas y vehículos. Para colmo, el rubro comercial, uno de los sectores más golpeados a raíz de este maldito virus, aprovechó también la ocasión para abrir sus puertas de corrido, donde la gran mayoría casi no cerró ni para descansar durante el mediodía con el sólo objetivo de ir recuperando un poco el terreno perdido desde hace un año y medio. Tampoco los bares quisieron ser menos y también tuvieron un movimiento interesante, ya que no faltaron los que quisieron anticiparse y tomar algo con amigos o algún papá.

"Tenemos muchas ofertas con tarjetas y se pueden comprar cosas económicas y buenas. Creo que va a ser un día beneficioso. Tenemos muchas expectativas en cuanto a las ventas, más allá de que el poder adquisitivo bajó un montón, y es algo que impacta a la hora de decidir qué comprar. Además, estamos en una altura del mes complicada", le comentaba a este Diario un comerciante en horas del mediodía. De todos modos, se lo notó un tanto optimista, porque el sector, más allá de que algunos comercios están complicados, se mostró bastante activo durante las últimas horas, con una gran afluencia de personas, sobre todo las que esperan hasta último momento para hacer las compras.



PRODUCTOS MAS BUSCADOS

Y TICKET PROMEDIO

En relación a los regalos para papá más elegidos, durante la recorrida, según lo que se puedo ver y a los que consultamos, en su mayoría de inclinaron por indumentaria con un presupuesto estimativo entre los 3.000 y 4.000 pesos. En algunas lencerías, se indicó que hubo mucha venta de ropa interior térmica, entre camisetas, medias y calzoncillos. No obstante, los vinos, licores (alrededor de 2.000 pesos como gasto promedio), perfumerías y telefonía celular fueron rubros que también registraron una demanda importante. Mientras que para aquellos padres que son amantes de la vida al aire libre y de los asados, fundamentalmente, no faltaron las propuestas de linternas, cuchillos, tablas de asado, vasos, copas y botellas térmicas, con precios que oscilaron entre los 2.000 y 3.000 pesos.