Perotti presidirá el acto por el Día la Bandera que contará con un tramo sin precedentes

El gobernador de la provincia Omar Perotti encabezará durante la mañana de hoy, junto al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que lo hará por videoconferencia y el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin, en forma presencial; el acto central en celebración de la enseña patria que tendrá lugar en el Parque Nacional a la Bandera a partir de las 9.45.

Previamente, el mandatario provincial será protagonista de un singular episodio sin antecedentes en la historiografía política provincial. Perotti hará un recorrido por la Isla Sabino Corsi, el lugar alusivo a los hechos acontecidos un 12 septiembre de 1872, fecha en que se comenzó a levantar el primer monumento a la Bandera Nacional del que se tenga conocimiento y que fuera impulsado por iniciativa y con recursos de la provincia de Santa Fe, la municipalidad de Rosario y vecinos de la ciudad. Un episodio histórico que el próximo año cumplirá 150 años de acontecido.

Perotti a través del paseo y una breve alocución en dicho emplazamiento isleño, reeditará el izamiento insular de la enseña patria que tuvo lugar un 27 de febrero de 1812. Esta acción, que un mandatario provincial elija un ámbito natural isleño para conmemorar la gesta de Belgrano, no tiene antecedentes en la historia provincial y significará además, el punto de partida de la puesta en valor y referencia de la construcción en la isla Sabino Corsi, de un nuevo eco-monumento en homenaje a la Bandera Nacional y su creador, Manuel Belgrano, respetando fielmente a la naturaleza imperante en la zona.

Una iniciativa innovadora, dará visibilidad al inicio de tareas para un nuevo emplazamiento referencial e histórico que conjuga el ámbito natural con el artístico y educativo además del rescate de la Batería Independencia como disparador pedagógico, social y turístico, en un emprendimiento inclusivo y sustentable.

Como señala el reconocido historiador e investigador del Conicet, Miguel De Marco (h), la primera iniciativa para honrar al emblema patrio con un monumento, “surgió por la voluntad de un grupo de vecinos de Rosario, a través del ingeniero municipal Nicolás Grondona, un 1 de septiembre de 1872. Y si bien, no puede precisarse con exactitud el lugar elegido para levantar el modesto monumento a la Bandera en la zona de islas, tampoco se conocía con precisión donde se levantó la Batería Independencia. Sí se conoce que el 12 de septiembre de 1872 se puso la piedra basal y comenzaron a trasladarse los materiales necesarios. Así fue cómo devino el primer monumento a la bandera argentina del que se tenga conocimiento”.

De Marco (h) es miembro de la Academia Nacional de Historia y miembro del Instituto Belgraniano en Santa Fe y amplió sus conceptos al señalar que “esa construcción inicial era una pirámide de una altura de unas nueve varas por dos varas de base y terminaba en su extremo superior en 12 pulgadas, según lo reconstruido por la prensa de la época. Se componía de dos pedestales: Uno superior, que con el resto de la Pirámide que sostenía estaba simplemente revocado y blanqueado y en sus cuatro frentes, sobre el fondo claro, estaban inscriptas en números azules cuatro épocas de nuestra historia: 1810, 1812, 1816 y 1853, recordatorias de la Revolución de Mayo, la creación de la bandera, la proclamación de la Independencia y la sanción de la Constitución Nacional. En el pedestal de la Pirámide del Monumento, que miraba al río, se encontraba una leyenda: “A Manuel Belgrano, la Patria agradecida”, en el frente que daba al norte decía “25 de Mayo de 1810” y en el frente sur “9 de Julio de 1816”. El historiador añadió que “la construcción se solventaba además con una suscripción popular y a tal fin, se creó el 29 de noviembre una comisión, siendo de los primeros en destinar fondos el gobierno de la provincia de Santa Fe y el de Tucumán. Sin embargo, las crecientes del río se llevaron los rastros de dicha batería que también terminarían destruyendo el monumento a pocos años de haberse erigido, y se presume que fue en 1878” indicó De Marco (h).

El gobierno de la provincia se encuentra en la tarea de poner en valor dicho espacio histórico, algo que fue destacado por De Marco (H), quien añadió que “ha habido diferentes conmemoraciones del Día de la Bandera, pero en esta oportunidad, en un año 2021 tan especial donde la pandemia nos golpeó de manera significativa, un acto en la isla, que tenga en cuenta una mirada distinta, un enfoque moderno de entender a los recursos naturales y del medio ambiente como parte de la historia, hace que valoremos la naturaleza”.

Para el integrante de la Academia Nacional de Historia y miembro del Instituto Belgraniano en Santa Fe, “este gesto del gobernador Perotti es altamente valorable, y nos encontramos agradecidos por esta acción que tendrá lugar el Día de la Bandera, porque será el puntapié inicial de algo completamente novedoso. Habrá allí uno de los primeros monumentos eco-sustentables del país, y será en las costas del río Paraná frente a la ciudad de Rosario. Porque allí, la gente podrá ver un mástil de madera -no de metal- y sobre un importante basamento cuadrado de madera. No habrá nada intrusivo respecto de la naturaleza de la zona”.

El reconocido historiador e investigador del Conicet concluyó señalando que “se vienen los 150 años de la construcción del primer monumento, y otras celebraciones históricas. Pero esta actividad y la puesta en valor del nuevo emplazamiento dará trascendencia nacional a la lucha por la Emancipación y la memoria belgraniana. Contribuirá a la relación entre los habitantes, su río, el puerto y el entorno natural. Incorporará un nuevo bien turístico, educativo, social”.

De Marco (h) se permitió recalcar que Perotti con su decisión y las acciones en concreto de su gestión en este tema “permitirá impulsar el Programa de Patrimonialización del Enapro del Río Paraná, completando así un camino blanco y celeste, en una zona sensible y de tránsito nada menos que de la Hidrovía, irradiando los valores de convivencia que inspiraron la vida de Belgrano. No hay que olvidar que Manuel Belgrano, quién tanto hiciera por sumar a la causa de la Independencia de Paraguay y el Alto Perú (Bolivia), supo formar un vínculo estrecho con las poblaciones del litoral y la Mesopotamia y también fue uno de los primeros en proponer la exploración fluvial, para mejorar la navegación de los ríos Paraná y Bermejo”.