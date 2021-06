Los gimnasios somos prudentes y responsables

Cuando los problemas superan la percepción, cuando los días se tornan cuesta atrás y nada puede reparar tus problemas, cuando no tienes buenas noticias para ofrecer y, tu información es un tanto difusa, y el dolor de cabeza aparece y reaparece y, parece ser crónico, ahí es donde no puedes bajar los brazos y te obligas a no abandonar la gestión y parece ver luz en el horizonte, la persigues, corres pero te agitas, entonces decides caminar hacia la luz, te vuelves más pensante y, esa luz tenue, no es falsa, está, debe ser la salida…

Y esa luz…, fue el trabajo obsecuente en el diálogo entre funcionarios y afectados. Entre la ecuanimidad del problema pandémico y la crisis del sector, pudimos entendernos y accionar como podíamos y nos dejaban entre ambos lados. Primero parches financieros, luego soluciones a la apertura de nuestros gimnasios, mirando siempre la baja de contagios y la merma de camas ocupadas como un alivio para actuar, pudimos, sinceramente…,respirar, nos dimos cuenta cuando vimos posibilidades laborales, ahí…, respiramos profundo y le vimos sentido a las reuniones.

Y mucho se escuchó de las irresponsabilidades ciudadanas. ¿Me pregunto? ¿Todos los contagiados fueron irresponsables en cierta medida? En mi suerte no me contagié. ¿Pero lejos de echar culpa y…, pensando…, quien es irresponsable? Lejos de tener un espejo moral para aconsejar a nadie, afirmo y me pregunto. No soy irresponsable. ¿Alguno que está leyendo en este momento, lo es?

Intuyo que la irresponsabilidad no es tal si la realidad es inevitable. Si no sabemos mucho, solo prevenir hasta cierto punto, porque de más está decir que la vacunación puede hacer de la pandemia una epidemia y nada mejor que esto suceda. Ahí se abre un panorama optimista: Lo importante es que se está trabajando en ello.

Y los gimnasios solo ofrecen prevención, también ayudan a limpiar la mente, a respirar bien en tiempos oscuros de mucha incertidumbre y pesimismo, los gimnasios en general son prudentes y colaboradores, responsables y cooperativos.

Y lo que para mi pondera al sector, es que siempre brindamos una alternativa como solución.

Muchos solo ven su problemática, nosotros vemos el problema y queremos actuar de oficio sobre él ayudando a la comunidad, la nuestra, la del vecino, ¡esa!

¡Y ahora pensamos ayudar a quienes la pasaron mal y gracias a la vida! Pueden contarla.

Elevamos intenciones y petitorios, que es nuestro trabajo siendo más responsables que nunca.

Solo resta pedir al lector, al ciudadano…Seamos prudentes, seamos responsables, continuemos trabajando. Y si no saben como salir de un problema, comiencen una actividad física, la que quieran, es el deseo de todos los trabajadores de la prevención, de la salud, de los gimnasios que no solo preparamos atletas, también brindamos vida a nuestros usuarios, le ofrecemos mirarse al espejo, sacarse una foto, conocer gente, nuevos amigos, construir una vida saludable, ¿les parece poco?

Finalizo, estoy orgulloso de nuestro sector. Somos gimnasios.