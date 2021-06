Especial día del padre en boomerang de carteleras

SERIE:

THIS IS US (2016-2021, DRAMA, EMOTIVO, ESTADOS UNIDOS) 5 TEMPORADAS, 88 CAPÍTULOS. AMAZON PRIME/STREMIO/ON DEMAND +16

Esta serie es una montaña rusa de emociones y realidades que nos pueden identificar de diferentes maneras a lo largo de cada temporada y cada temática que se toca. Respetando el homenaje que hacemos hoy, el rol de padre aquí se hace presente en personajes diversos, presentes y ausentes, ejemplares y cuestionables. Lo más importante es la forma en que te cuentan lo que va sucediendo y el realismo en las acciones, reacciones y decisiones. Digna de un maratón, con una cajita de pañuelos descartables a mano por las dudas.

PELÍCULAS:

UNA LUZ EN EL INFIERNO (1993, DRAMA, GANGSTERS, ESTADOS UNIDOS) 120 MINUTOS, AMAZON PRIME/STREMIO/ON DEMAND +13

Robert De Niro interpreta al padre de Calogero, un joven que cursa su adolescencia en el Bronx de los años 60 y deberá tomar decisiones y hacer elecciones cruciales para su futuro. Las dos grandes influencias que tendrá este muchacho serán su papá Lorenzo (De Niro) un honrado conductor de buses que obviamente quiere lo mejor para él; y por otro lado está Sonny (Palmintieri) el rey mafioso del barrio, quien, al encariñarse con el joven desde su infancia, trata de mostrarle que la mafia paga, protege y fortalece. Lo mejor es ver la tenaz y universal lucha de un padre por lograr que su hijo no se descarrile y llegue a ser un buen hombre.

CAPITAN FANTÁSTICO (2016, COMEDIA, DRAMA, ESTADOS UNIDOS) 118 MINUTOS, STREMIO/ON DEMAND

Si estamos festejando el día del padre, hagámoslo en grande con esta maravilla que nos regaló el cine independiente estadounidense. Otra vez podemos corroborar la versatilidad de Viggo Mortensen que logró reinventarse como actor cada vez que se lo propuso y; en este caso, interpreta a Ben, un padre viudo, que junto a sus 6 hijos viven en los bosques de Norteamérica desde hace 10 años. El drama comienza cuando a Ben se le complica seguir con esta aventura, ya que sus suegros reaccionan luego de la muerte de su esposa y tratan de devolver a sus nietos a la vida sociocultural que las estructuras imponen. Excepcional contenido en todos sus aspectos, porque es polémico y audaz y se anima a mostrar que algo distinto es posible. Sería un desperdicio no mirar esta fantasía tan realista.

