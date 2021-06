El pedido de los clubes para entrenar bajo techo

Luego de que los gimnasios y natatorios pudieran volver a trabajar esta semana con parte de su capacidad bajo techo, tras lo autorizado por los entes gubernamentales, en Rafaela los clubes expusieron su preocupación por no tener esa misma posibilidad.Como es natural en junio, las temperaturas son bajas y ello conspiró para un retorno como se deseaba de deportistas. Este viernes, fue elevada una nota pedido a través del COASMUDE, que nuclea a todos los clubes locales en una Comisión que se reúne periódicamente en la Municipalidad de Rafaela junto al Subsecretario de Deportes, Ignacio Podio, y otros miembros de dicha área. La misma fue firmada por su presidente, Arístides Ravasio, siendo elevada al presidente del Comité de Crisis del Departamento Castellanos, Alcides Calvo, que a su vez la trasladó al Comité Central de Emergencia Santa Fe y a la Región de Salud Rafaela, para su tratamiento.En los párrafos salientes puntualiza:«Lo que al momento nos sucede es que muchos de nuestros deportistas no han vuelto a sus prácticas. Lamentablemente se nos informa de que es consecuencia al ser prácticas al aire libre, muchos padres de socios deciden no enviar a sus hijos a práctica. La razón, el clima de invierno, el frío, los horarios que si bien los adelantamos para tener la ayuda del sol, siguen siendo muy fríos.«Por otra parte, si bien el aire libre es más seguro para evitar la propagación del virus, también en este pronto invierno genera resfríos, bronquitis, neumonías, dolores agudos de garganta, entre otras enfermedades. Esto llevaría a más consultas médicas, en un sistema de salud que ya está colapsado».La nota explica también que «los clubes contamos con salones techados, pero de grandes dimensiones, por lo que rogamos se nos permita trabajar adentro, con grupos reducidos, de máximo de 10 personas. La distancia entre cada deportista supera ampliamente los 2 metros… Esto ya se ha autorizado para entidades deportivas como gimnasios, que incluso poseen dimensiones mucho más pequeñas que nuestros salones».Menciona además que «de cumplir con nuestro pedido podrán ayudarnos a recuperar a nuestros socios, que hoy son el puntal de las instituciones…permitiéndonos el uso de nuestros sitios techados, también podremos seguir cumpliendo con el sueldo de todas esas familias que hoy viven de su empleo en nuestros clubes».