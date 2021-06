El mejor debut para Rubiolo y Los Pumitas

El seleccionado argentino juvenil de rugby, Los Pumitas, goleó este viernes al de Georgia por 82 a 10 (parcial 21 a 3), en su debut en el U20 International Series, que comenzó en la ciudad sudafricana de Stellenbosch.El equipo argentino, con la presencia del rafaelino Pedro Rubiolo como titular, marcó 12 tries y tres de ellos fueron por medio del hooker Bautista Bernasconi, quien ingresó en el segundo tiempo y fue una de las figuras del partido. Iñaki Delguy y Ramiro Waisberg marcaron dos, en tanto que Joaquín Moro, Bautista Grenón, Francisco Pisani Caride, Francisco Diez y Justo Piccardo apoyaron uno.El forward del CRAR, que fue protagonista jugando como segunda línea, fue reemplazado promediando el segundo tiempo por Grenón, otro jugador de la Unión Santafesina (CRAI). Asimismo, Mateo Nuñez Misere (Alma Juniors de Esperanza) ingresó al mismo tiempo por Nicolás Toth. Los Pumitas se medirán ahora con los Junior Springboks el miércoles 23, a las 10, y finalmente chocarán con Uruguay, el viernes 28.En el otro partido de la primera fecha, Sudáfrica se impuso a Uruguay por 29 a 10. De acuerdo con las posiciones de la fase regular, el equipo argentino podría jugar el encuentro final el 3 de julio.LA SINTESISLos Pumitas, dirigidos por José Pellicena, formaron con Nicolás Toth, Ignacio Ruiz y Joaquín Blangetti; Pedro Rubiolo y Lucio Anconetani; Joaquín Moro, Jerónimo Gómez Vara (Capitán) y Joaquín Oviedo; Facundo Villalba y Ramiro Waisberg; Iñaki Delguy, Juan Cruz Corso Rodríguez, Justo Piccardo y Francisco Pisani Caride; Santiago Vera Feld.Luego ingresaron Bautista Bernasconi, Mateo Núñez Miserez, Javier Ángel Coronel, Bautista Grenón, Aitor Bildosola, Mateo Albanese, Mateo Graziano y Francisco Diez.Georgia lo hizo con Sergo Abramishvili, Giorgi Maisuradze, Irakli Aptsiauri; Alexandre Burduli (c) y David Arveladze; Beka Gelkhvidze, Rati Zazadze yPaata Galdava; Luka Archvadze y Petre Khutsishvili; Luka Kvenetadze, Tornike Skamkochaishvili, Tornike Kakhoidze, S Aptsiauri,; y Navrozashvili.Suplentes: David Gvelesiani, Nika Babunashvili, Alexandre Kuntelia, Guram Ganiashvili, Lasha Tsikhistavi, Kote Iashvili, Lasha Tskhovrebadze y Vazha Mikadae. Entrenadores: Lado Kilasonia Zurab Amonashvili y Tornike Bubuteishvili.PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 16´ Penal de Petre Khutsishvili (G), 17´ Try de Iñaki Delguy convertido por Ramiro Waisberg (A), 33´ Ramiro Waisberg convertido por él mismo (A), 39´ Try de Joaquín Moro convertido por Ramiro Waisberg (A).Resultado parcial: Argentina 21-3 Georgia.PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 4´ Try de Giorgi Maisuradze convertido por Petre Khutsishvili (G), 8´ Try de Bautista Bernasconi convertido por Ramiro Waisberg (A), 13´ Try de Bautiste Grenon (A), 17´ Try de Bautista Bernasconi por Ramiro Waisberg (A), 20´ Try de Francisco Pisani convertido por Ramiro Waisberg (A), 25´ Try de Bautista Bernasconi convertido por Ramiro Waisberg, 28´ Try de Iñaki Delguy convertido por Ramiro Waisberg (A), 31´Try de Ramiro Waisberg convertido por él mismo (A), 35´ Try de Francisco Diez convertido por Ramiro Waisberg (A), 37´ Try de Justo Picardo convertido por Ramiro Waisberg (A).Estadio: Markötter Stadium, Stellenbosch, Sudáfrica.