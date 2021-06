Sólida victoria de la Selección

Cumpliendo una sólida actuación, particularmente en la etapa inicial, cuando ejerció una clara superioridad, el seleccionado argentino derrotó anoche a su similar uruguayo, por 1 a 0, con un gol marcado por Guido Rodríguez.El volante central, una de las cuatro variantes ordenadas por el técnico Lionel Scaloni para este segundo encuentro del equipo nacional en el Grupo "A" de la Copa América, marcó la diferencia con un cabezazo a los 13' del primer tiempo, luego de un preciso Lionel Messi, la gran figura de la noche en el estadio "Mané Garrincha" de Brasilia.Argentina jugó por momentos en un gran nivel en la primera mitad, gracias a la conducción de Messi, que fue desequilibrante en lo individual y preciso en la organización de un equipo que se mostró compacto y estableció la merecida ventaja en un momento de excelente rendimiento.Cuando se fueron al descanso, el 1 a 0 pareció mezquino, teniendo en cuenta las opciones generadas, que no pudieron concretarse por falta de precisión o por buenas intervenciones de Fernando Muslera.En la segunda etapa, el trámite fue más equilibrado, porque Argentina no pudo imponer su juego frente a un conjunto uruguayo que le repartió la tenencia, a pesar de no inquietar a Emiliano Martínez.Fueron algunos minutos en los que aparecieron otra vez los fantasmas en el horizonte del conjunto de Scaloni, pero cada vez que la pelota llegó a Messi, volvió la tranquilidad, en una labor del "10" que tuvo una buena compañía de Rodrigo De Paul a la hora de controlar la situación.Uruguay no tuvo chances y su temible dupla ofensiva, con Luis Suárez y Edinson Cavani, nunca logró superar a una defensa muy bien plantada, con Nicolás Otamendi y Cristian Romero que no mostraron fisuras.No hubo oportunidades claras durante el segundo parcial en favor de un equipo que había entregado lo mejor, en mucho tiempo, a lo largo del primero.El triunfo, apretado en los números, al margen de los intentos repetidos pero improductivos del equipo "charrúa", no corrió riesgo en ningún momento.En definitiva, Argentina demostró que cuando Messi se enciende, tiene derecho a ilusionarse, como ocurrió después de la sólida victoria lograda en el clásico rioplatense, frente a un rival siempre incómodo y respetado.