Hay más de 30 emprendedores

Como desde hace un tiempo emprendedores y emprendedoras están transitando una nueva edición; acompañados por tutores y tutoras, especialistas y docentes de las diferentes instituciones de Rafaela que componen el ecosistema emprendedor de nuestra ciudad. Durante las próximas semanas se desarrollará el cuarto módulo planificado para este año, vinculado a Marketing Digital y Redes Sociales. El mismo estará a cargo de la especialista y docente, Evelyn Olivero."UNA POLITICA DE ESTADODE NUESTRA CIUDAD"El secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, marcó: “Rafaela Emprende se ha transformado en una política de Estado en nuestra ciudad. En tiempos de pandemia hemos podido readaptar el programa y acompañar a un número importante de emprendedores/as bajo un esquema que combina virtualidad y presencialidad”. “Tenemos en este 2021 más de 30 emprendedores/as a los cuales venimos acompañando con tutorías, mentorías, asistencia técnica, capacitaciones y financiamiento. Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y esto se debe al compromiso de muchas instituciones de la ciudad que hacen aportes significativos y que entienden que el desarrollo de nuevos emprendimientos resulta estratégico para nuestro territorio”; enfatizó. Melany Torreano, integrante del equipo de Rafaela Emprende, dijo: “Este año hay mucho compromiso por parte de los/as emprendedores/as que están participando. Se nota la voluntad y el esfuerzo por participar ya que las capacitaciones son virtuales. Próximamente se viene Marketing Digital, todo lo que tiene que ver con publicidad y promoción en las redes”.EXPERIENCIASNatalia Perea, participante de Rafaela Emprende, expresó: “Mi emprendimiento se llama Nati Perea Diseños Originales. Comencé en 2017 y de a poco vamos creciendo. Me sumé a Rafaela Emprende porque necesito ayuda para poder crecer y que la gente me conozca un poco más. Creo que las capacitaciones están buenas y de a poco uno va sacándose dudas y aprendiendo”. También, Roberto Ledesma, contó: “Tenemos un emprendimiento que se llama Tres Marías, nos dedicamos a la fabricación y venta de cartucheras escolares, morrales, bolsos y accesorios”. “En lo que respecta a ventas, el año pasado se pudo hacer la temporada escolar pero no hubo muchas ventas durante el 2020. Este año 2021 las ventas continuaron bajando ya que los chicos tuvieron poca asistencia a la escuela presencial”; sumó. “Decidimos sumarnos al programa Rafaela Emprende para poder capacitarnos, buscar estrategias de ventas e incorporar algunos puntos débiles, los cuales no nos permitían un crecimiento constante”; cerró.