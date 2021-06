Oreja de Negra, la primera Cooperativa del interior que hace barbijos Atom Protect

Por Soledad Salusso



Oreja de Negra es la primera empresa de gestión social, compuesta por mujeres de los barrios 2 de Abril, Monseñor Zazpe y Barranquitas, que en 2018 decidieron unirse para conformar un emprendimiento textil, en el marco de un programa "Cadenas de Valor Inclusivas" que impulsa la Municipalidad de Rafaela. Fueron dando pasos sólidos y constantes hasta lograr transformarse oficialmente en una Cooperativa de Trabajo.

Si bien dio sus primeros pasos como una asociación civil, con la asistencia institucional cumplieron diversos trámites hasta conformarse en cooperativa de trabajo netamente integrada por mujeres que, en el marco de la pandemia de coronavirus, encontraron una oportunidad para sumar: la confección de los primeros barbijos en la ciudad cuando ese elemento de bioseguridad era escaso durante los primeros meses de Covid, el año pasado. Ahí desempeñaron un rol silencioso pero muy importante.

Desde el 19 de abril último, se constituyeron en la primera cooperativa del interior del país en elaborar los barbijos Atom Protect, los mismos que diseñaron científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) junto a investigadores de las universidades nacionales de Buenos Aires y de San Martín. Así, Oreja de Negra potenció aún más su trabajo social que hoy se traduce en la confección de 20.000 barbijos que, en el caso de Rafaela, se venden en farmacias y algunos comercios específicos.

Melisa Villarreal, secretaria de la Cooperativa relató el proceso: "La posibilidad de producir barbijos Atom Protect surge a partir de una articulación entre provincia y el municipio. Nos vinieron a visitar, a conocer los talleres que teníamos para producir, les gustó, quedaron conformes y entonces ahí empezó todo el proceso. La empresa Limansky, en el marco de un convenio de colaboración, nos trae desde Buenos Aires hasta la sede del DIAT donde estamos funcionando, todo lo que son los cortes de los barbijos. Después nosotras los confeccionamos, envasamos, sellamos y somos como un distribuidor hacia las droguerías; cubrimos la zona de Santa Fe y Rosario".

"El trabajo en la pandemia para quienes integran Oreja de Negra es muy importante, porque cuando todo para, nosotras reactivamos y tenemos dos talleres productivos, uno que funciona en el DIAT y el otro en el CIC de barrio Zazpe. En los dos funcionamos con doble turno, las chicas trabajan cuatro horas cada jornada, lo que nos permite incorporar a más beneficiarias. Se conforma como una línea de producción porque están las chicas que te doblan, que cortan el elástico, las que cosen, la que da vuelta, está la que envasa, con lo cual se necesitan varias mujeres y el trabajo es en equipo", explicó Melisa. Y agregó que la Cooperativa tiene actualmente 35 mujeres trabajando, distribuidas en los dos centros de tareas mencionados.

Además, expresó que "el trabajo asociativo es mucho mejor para todas, porque de otra manera en sus casas solas no podrían resolverlo, también porque es mucho el volumen que nosotras estamos produciendo".



INCORPORACION DE

2 MUJERES TRANS

La integrante de Oreja de Negra remarcó, como un gran logro, la incorporación de dos mujeres trans "que se sumaron al equipo de trabajo y también están contentas por esta oportunidad y también se sumaron mujeres que no sabían nada de costura, porque para el plegado, el cortado de elástico o el envasado no se necesita saber coser; entonces las que ya sabían coser siguen cosiendo y esta gente nueva que no sabe de máquinas de coser se incorpora haciendo estas tareas".



TRABAJO ASOCIATIVO

CON UNRAF

Melisa contó también, que "Oreja de Negra está realizando un trabajo asociativo con los chicos de UNRaf (Universidad Nacional de Rafaela) que forman parte del equipo de MadLab (Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales), que tendrá como próximo paso la firma de un convenio que nos permitirá incorporar un pasante durante un período de seis meses, que será un estudiante de la carrera de Comunicación, con el objetivo de crear piezas audiovisuales, ayudarnos a manejar las redes y a abrir los canales de comunicación".