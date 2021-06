Castellano anunció la puesta en marcha del “Programa de Vacunación Barrial”

“Creemos que tenemos que salir a buscar a las personas que, por diversas razones, no se han vacunado y son mayores de 60 años. Este es un proceso que llamamos Programa de Vacunación Barrial, que lo vamos a construir junto con las comisiones vecinales, y estará en marcha desde la semana que viene”, dijo el intendente Luis Castellano durante una conferencia de prensa virtual ofrecida, este viernes, y de la que también participaron la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, y el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Diego Lanzotti.El titular del Ejecutivo local expuso un cuadro de situación sobre cómo se redujeron los contagios por COVID-19 en nuestra ciudad, en base al trabajo científico que la Municipalidad viene realizando desde hace tiempo con el soporte técnico del CONICET. En el mismo se proyectó un escenario posible a partir del surgimiento de la segunda ola, a mediados de abril, hasta el 24 de junio: “Si desde el gobierno local, provincial y nacional no hubiéramos tomado medidas, estaríamos en 140 casos diarios de promedio. Tomamos las medidas, la enorme mayoría las respetó, y hemos logrado un 30 por ciento de reducción. Por lo tanto, estaríamos llegando al 24 de junio con un promedio de 40 casos diarios”. “Esto es un logro de los rafaelinos y las rafaelinas; y lo agradezco. Ahora, lo debemos custodiar, cuidar, con tres pilares básicos: seguir fortaleciendo nuestro sistema de salud, tal como lo venimos haciendo; no relajarnos con los cuidados y seguir respetando con firmeza las normas referidas a la responsabilidad personal; y continuar llevando adelante nuestro plan masivo de vacunación que avanza a un ritmo de 1500 inoculaciones diarias”; expresó.LLEGAR A LOS BARRIOSPor su parte, Myriam Villafañe se refirió al “Programa de Vacunación Barrial” diciendo que “llega para ampliar el operativo de vacunación que se está llevando adelante; y el objetivo principal es captar a personas mayores de 60 años que no pudieron acceder a la vacunación por distintos motivos. Vamos a trabajar junto con nuestros referentes en el territorio, presidentes de vecinales, vecinos y vecinas, centros de salud”. “A partir de la semana que viene vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos y ellas, explicando el proceso, entendiendo que conocen a cada vecino y vecina de su barrio. Nosotros, desde el equipo de salud, administrativo y territorial, llegaremos a los barrios con todos los medios y la logística para que todas esas personas puedan acceder a la vacunación, acompañándolos en la inscripción y obtención del turno y posterior aplicación de la primera dosis”; explicó. La Secretaria agregó que la Municipalidad pondrá a disposición movilidad “porque entendemos que muchas personas no se acercaron al vacunatorio porque no tenían la forma de hacerlo”. En cuanto a cómo se organizará ese traslado, Villafañe mencionó que “vamos trabajar en conjunto con los presidentes de las vecinales en todos los barrios”.55 MIL DOSISCon respecto al operativo masivo de vacunación, la responsable de Desarrollo Humano afirmó que “cuando el 31 de mayo anunciamos su ampliación, se cumplió. A esa fecha, habíamos colocado 30 mil dosis. Se podrá notar que son muchas las personas que obtuvieron su turno y se vacunaron. En promedio, se vienen dando 1500 turnos y el proceso se viene desarrollando con normalidad; incluso, este sábado continuaremos. Queremos que vacuna que llegue a Rafaela, sea colocada. Hasta ayer, se colocaron 38621 primeras dosis y 13816 segundas dosis. Si sumamos los turnos otorgados para hoy y mañana, llegaremos a colocar 55 mil dosis. Los resultados están a la vista y son la baja en la cantidad de contagios”.DESCENSO DE CONSULTASFinalmente, Diego Lanzotti mencionó que “en el Hospital estamos observando que, gracias a la implementación de las medidas, su cumplimiento y la vacunación, un descenso en la cantidad de consultas. Esto viene acompañado por una baja en la cantidad de hisopados. En internación general, si bien no es el deseado, ya notamos un descenso. En cuanto a terapia intensiva, tal como en la primera ola, el descenso no se va a observar tan rápidamente”. En referencia al nuevo módulo ubicado sobre calle Balcarce, dijo que “ofrece más dinámica, y ojalá pronto podamos decir que esos casos también van bajando. Hay que pensar que estamos hablando de un 50 por ciento de internados más que los que tuvimos en la primera ola”.PLASMATambién, “al adelantar en hisopados, tenemos la posibilidad de incorporar nuevamente el plasma de convaleciente en el tratamiento. Es sabido que para el COVID-19 no existen tratamientos, pero el plasma, en etapas tempranas, ha demostrado en pacientes con comorbilidades, una mejoría notoria. Asimismo, vamos a insistir con el hisopado temprano a contactos estrechos. Es por eso que pedimos a la ciudadanía que llame al 147 o 107 para realizarlo y, quien sea mayor de 18 años y tenga comorbilidades y síntomas, haga la consulta para que, si entra dentro de los protocolos de estudio y quiere participar, reciba la dosis de plasma”. Lanzotti remarcó la importancia de tener el gesto solidario de donar plasma: “Los donantes, luego de pasado un mes de la enfermedad y no más de tres meses de convalecencia, podrán concurrir al Hospital para donar plasma y así contribuir al tratamiento de los sintomáticos”.