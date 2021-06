El nivel inicial tendrá clases presenciales

El Ministerio de Educación de Santa Fe informó anoche, a través de la Circular 016, su decisión de restablecer en forma progresiva las clases presenciales con alternancia y monitoreo permanente en los niveles inicial y primario.La medida, que se pondrá en práctica a partir del martes, significa en el caso de Rafaela que los 2.100 alumnos del nivel inicial tendrán clases en las aulas pero no los 11.000 de la primaria debido a que nuestra ciudad continúa en situación de alarma sanitaria por los contagios y principalmente por la ocupación de las camas críticas en el Hospital "Dr. Jaime Ferré". Lo positivo es que todos los alumnos del nivel inicial de las localidades del departamento Castellanos tendrán que ir a la escuela. Y en el caso de los estudiantes de los establecimientos de nivel primario, los únicos que no volverán a las aulas son los rafaelinos, el resto sí podrá reencontrarse con sus maestros frente al pizarrón.Para el regreso de la presencialidad en las escuelas, según la circular, "será indispensable que las autoridades locales en el territorio -es decir los municipios y comunas- cuiden especialmente la circulación alrededor de las escuelas, los horarios pico, el transporte público, los cuidados necesarios en todas las actividades sociales para contribuir comunitariamente a que la actividad se desenvuelva en un escenario de responsabilidad compartida"."La propuesta para la semana del 22/06/2021 al 25/06/2021 será: actividad presencial con bimodalidad y alternancia en los niveles Inicial y Primario en toda la provincia con excepción de las localidades que a continuación se detallan por integrar departamentos en alarma o ser ciudades de más de 40.000 habitantes con incidencia mayor a 500 y donde solamente se recuperará asistencia a clases presenciales en el Nivel Inicial (grupo prioritario en el marco de la Resol. CFE Nº 394/2021). Esas ciudades son: Casilda,, Villa Constitución, Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Granadero Baigorria, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Arroyo Seco, San José del Rincón, Sauce Viejo, Recreo, Pérez y Pueblo Esther", detalla el comunicado que lleva la firma de la ministra de Educación, Adriana Cantero, y que está dirigido especialmente a las autoridades de las regionales de educación, supervisores y directivos de escuelas.Asimismo, señala que "en nuestro permanente monitoreo de las variables epidemiológicas, de mantenerse la tendencia a la baja en la casuística y continuar la mejora de indicadores, iremos incorporando localidades y niveles educativos de la trayectoria obligatoria con la meta de alcanzar que todas y todos los estudiantes de esos itinerarios puedan acceder a días de presencialidad antes del receso invernal".Finalmente, subraya que "todas las instituciones que permanezcan en educación a distancia podrán convocar a sus alumnos estableciendo prioridades, para desarrollar tutorías y consultas fortaleciendo las trayectorias escolares con las mediaciones de enseñanza necesarias".PADRES ORGANIZADOSDecididos a mantener la presión sobre el Ministerio de Educación para el retorno a la presencialidad escolar, el espacio Padres Organizados de la Provincia de Santa Fe realizó en abril último una encuesta anónima en la que participaron 4.014 familias. El objetivo fue recabar datos sobre modo de asistencia escolar (bimodalidad - presencialidad plena) y sobre la incidencia del transporte público en el traslado de niños, niñas y adolescentes las instituciones educativas.El relevamiento concluye en advertir sobre una "gran desigualdad entre el ámbito público y privado y el traslado de la misma en la enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos" y, al mismo tiempo, que "la movilidad no es condición para suspender la presencialidad en toda la provincia". Por eso desde Padres Organizados insistieron en su lema: todos los chicos, todos los días, todas las escuelas.