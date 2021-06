Atlético no levanta, ahora perdió con Instituto

NO HUBO FORMA. / Claudio Bieler intenta por arriba pero los centrales de Instituto sacaron todo.

No puede arrancar. Atlético de Rafaela, que se había ilusionado con aquellas tres victorias seguidas, volvió del parate por la pandemia totalmente desconocido. Tras dejar una pobre imagen en Jujuy, de lo peor en el torneo –reconocido por los propios jugadores y CT-, sigue sin encontrar su rumbo, con pocas ideas, una pálida imagen de equipo y ahora un poco más lejos de los puestos de arriba.

En la tarde de ayer, Instituto de Córdoba le ganó 1 a 0 en el Monumental de Alberdi, en un partido correspondiente a la 12ª fecha de la zona B de la Primera Nacional 2021.

Ahora son cuatro los encuentros que suma la ‘Crema’ sin conocer la victoria, con solo un punto de los últimos 12 que hubo en juego, nada para un equipo que tiene en sus intensiones, que por cierto muy lejos está en este pasaje del campeonato, de pelear por uno de los dos ascensos a la Liga Profesional que entrega como premio el certamen.

Cambia pero nada cambia. Walter Otta probó alternarivas en la semana y metió mano en el once inicial. Cuatro. Más la obligada e inesperada de último momento, con la lesión (una molestia muscular) de Guille Sara en la entrada en calor. Entonces fueron cinco. Casi medio equipo. Incluso, hubo cambio de esquema, antes y durante el encuentro. Arrancó con un 4-4-1-1, y para el complemento arriesgo más con un 3-4-1-2. Claro, debía remontar el 0-1 ante un rival que pegó de entrada y luego se defendió, nada más. Algo cambió. Algo de juego asociado que le permitió tener algo de profundidad, sin demasiada claridad en los últimos metros. Arrestos individuales que pusieron al equipo en campo rival, pero todo muy lejos de inquietar a Carranza.

El encuentro no terminaba de armarse que la visita ya se encontró con un error defensivo de Atlético y la apertura del marcador. Antes de llegar a los 2 minutos de juego Recalde equivocó la salida y el que la aprovechó, luego de un rebote, fue el defensor Rodrigo Mazur que definió contra el palo para el 1 a 0.

El gol de arranque le pegó duro a la ‘Crema’. No reaccionó, no tuvo juego asociado, careció de claridad en el manejo y el partido se hizo chato. Recién a los 25 minutos tuvo aproximación con Alex Luna. El juvenil fue derribado al borde el área y luego del tiro libre, ante una débil respuesta del arquero cordobés, casi encuentra la igualdad.

En el complemento, Instituto tuvo una muy clara a los 12 con un remate de Huguenet, que contuvo firme Pezzini. Luego, Atlético se encontró. Hubo cuatro toques seguidos y la profundidad necesaria como para inquietar al portero rival. Un débil remate del ingresado Esquivel, y la más clara del partido para los celestes con un cabezazo de Tellechea y una estupenda respuesta del Loco Carranza, que ayudado por el palo, evitó el empate.

El conjunto dirigido por Otta sigue en deuda. El equipo, juegue quien juegue, no termina de aparecer y todo le cuesta horrores. Instituto, con muy, muy poco se llevó muchísimo de Rafaela (hacía 20 años que no ganaba en Alberdi, si, 20). Al torneo aún le quedan muchos puntos en juego y un largo camino por recorrer. Desde lo individual, aquellos que hoy no tienen el nivel necesario deberán aparecer urgente para que levante lo colectivo. De lo contrario, en un par de fechas más, todo se volverá irremontable.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Cristian Chimino (75m Guillermo Funes), Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Brian Calderara; Ayrton Portillo, Facundo Soloa (87m Enzo Avaro), Federico Recalde (46m Juan Cruz Esquivel) y Marcos Giménez; Alex Luna (75m Germán Lesman) y Claudio Bieler. Suplentes: Agustín Grinovero, Cristian González, Roque Ramírez, Gonzalo Alassia, Jorge Molina.DT: Walter Otta.

INSTITUTO DE CÓRDOBA: Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa y Rodrigo Mazur; Gustavo Villarruel (93m Martín Pino), Nicolás Watson, Alejandro Faurlin (83m Marcos Enrique) y Alexis Cuello (75m Rodrigo Garro); Damián Arce (75m Tadeo Allende); Ignacio Huguenet. Suplentes: Emanuel Sittaro, Facundo Erpen, Emiliano Endrizzi, Nicolás Vaquer, Joaquín Mateo. DT: Marcelo Vásquez.

Gol en el primer tiempo: 2m Rodrigo Mazur (I).

Amarillas: Ayrton Portillo, Marcos Giménez, Claudio Bieler (AR); Agustín Gómez, Leonardo Ferreyra (I)

Estadio: Monumental.

Árbitro: Ariel Penel.

Asistentes: Martín Grasso y Guido Córdoba.

Cuarto árbitro: Darío Sandoval.