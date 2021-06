Lo que quedó en el tintero

Por Darío Schueri (Desde Santa Fe).- Una nueva semana va llegando a su fin y mientras los ciudadanos de a pie esperan celebrar el Día del Padre descansando del sábado al lunes inclusive, en la política se intensifican las negociaciones y también las operaciones ante la cuenta regresiva por el cierre de listas para las elecciones del segundo semestre, tanto para cargos provinciales como para los escaños en el Congreso. Y siempre quedan cosas para comentar.

¿SE UNIRÁ LA IZQUIERDA LEGISLATIVA PARA LAS NACIONALES?

Carlos Del Frade del Frente Social y Popular se unió con Ciudad Futura y comparten banca en el parlamento local con Dámaris Pacchiotti, mientras que el otro sector de la izquierda vernácula lo integran Rubén Giustiniani y Agustina Donnet con su Partido Igualdad y Participación. ¿Se unirán estos dos espacios para las elecciones nacionales?.

“Hace dos años construimos una confluencia con Ciudad Futura tanto en el Concejo Municipal de Rosario como en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia y eso continúa inalterable. Mi idea es ampliar ese espacio con la militancia de Igualdad y Participación”, publicó Carlos del Frade en su cuenta de twitter.

SIN MIGUEL LO QUE ERA YA NO ES

Mucho se escribió sobre las nuevas relaciones de fuerzas en la política santafesina luego del fallecimiento del “gran ordenador” Miguel Lifschitz, pero la última elección de resto de las autoridades de la Cámara de Diputados patentizó las especulaciones.

El radicalismo NEO fue por la Vicepresidencia primera – que ostentaba el PJ como primera minoría parlamentaria- para Jimena Senn, mientras que Gabriel Chumpitaz (PRO) de Juntos por el Cambio ocupará la vicepresidencia segunda.

Observar como votó cada sector político de la Cámara – un verdadero caleidoscopio – fue un interesante ejercicio político que traslució dos grandes espacios a futuro: “Cambiemos” (con los 10 radicales NEO, 4 Juntos por el Cambio, 4 Somos Vida y Familia, y Amalia Granata) y el “residual frentista” con los 14 PS a la cabeza (que no tuvieron más remedio que acompañar a los radicales NEO y votar por Senn) más el radical “suelto” Fabián Palo Oliver, y eventualmente los independientes Gabriel Real (PDP), Ariel Bermúdez (CREO) y Mónica Peralta (GEN). Naturalmente, y por histórico contrato de adhesión también están allí los 10 radicales NEO.

Por otro lado tenemos los 8 PJ (ahora con la incorporación de Cesira Arcando) y después los 4 de la izquierda – no siempre unida - de Giustiniani y del Frade. Queda de “líbera” la diputada Somos Vida Santa Fe Betina Florito.

“De ahora en mas, las mayorías se irán construyendo en cada votación”, predijo Oliver.

SE ENOJÓ JOAQUÍN

El renunciante vicepresidente de la EPE Alberto Joaquín, epicentro del escándalo por las vacunaciones irregulares en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, no soportó que el Ministro de Gobierno Roberto Sukerman dijera que “lo separaron del cargo”, declaraciones que Joaquín considera “infundadas” dentro de lo que considera una “perversa y falsa denuncia que se me imputa”.

En extenso hilo de tuit (herramienta preferida por la clase política para ventilar sus sensaciones) Joaquín asevera que su desvinculación de la EPE “fue de manera personal, nadie me lo pidió”, a lo cual agregó que tuvo que hacerlo para “sacarle a la mafia sindical, que organizó un circo mediático para dañar al gobierno provincial, el único apellido de interés para instalar la idea de un vacunatorio VIP inexistente”.

Joaquín asegura que fue vacunado “en forma correcta por mi edad, salud y el cargo que ocupaba en una empresa estratégica”. “Hay que ser muy funcional a quienes armaron este circo, para creer que una persona conocida como yo por mi trayectoria va a ir a vacunarse secretamente a un hospital público, y permitir que se lo anote como personal de salud ¡Por favor, seré viejo pero no pelotudo!”, finaliza.