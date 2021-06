Esperanza y pedido en el aniversario de la BH

El 17 de junio, como en 2020, pasó para Ben Hur otra vez sin la posibilidad de festejar presencialmente como es tradición para su gente en el aniversario del Club. Por tal motivo, las redes sociales oficiales de la institución permitieron el contacto entre simpatizantes y dirigentes para sentir por unas horas la alegría del cumpleaños 81.En este caso, un video alusivo y el mensaje del presidente Adrián Zenklusen permitieron conocer la satisfacción y objetivos que se plantea la Comisión Directiva actual."El año pasado se había iniciado la obra de un nuevo gimnasio que está ubicado debajo de una de las tribunas del estadio y ahora está en un 95 por ciento terminado, con monto de más de 6 millones de pesos, pero esta situación de restricciones nos ha obligado a un freno, para priorizar las necesidades de nuestro personal y profesores. Ben Hur tiene que apoyarlos para cubrir sus necesidades", mencionó en un tramo de su mensaje el principal directivo de la BH.No obstante, expresó el "agradecimiento a autoridades municipales por el apoyo y la presencia que siempre tienen en la institución, y también a nivel provincial. Pero no queremos dejar pasar una cosa que nos desvela y que la institución está trabajando, más allá del signo político que esté de turno gobernando la provincia, que es el canal sur. Hace más de 15 años venimos trabajando en ello."Esperemos que el señor gobernador sepa entender nuestra posición de necesidad de poder cumplimentar esta obra. El Club tiene casi 900 deportistas que acuden a realizar actividades y esta realidad pone en riesgo a los chicos, y genera cuestiones de insalubridad. Invito a las autoridades que atiendan nuestros reclamos y trabajar entre todos para que se pueda solucionar", culminó en referencia al pedido de entubado para que el tramo que pasa dentro del Club no siga socavando metros de terreno de las instalaciones.También destinó un mensaje a "socios y simpatizantes a que se acerquen a la institución a colaborar y dialogar, aquí no se excluye a nadie. El Club tiene un buen posicionamiento con obras de magnitud, hemos cancelado juicios que tenía la institución por mas de 12 millones de pesos, estamos compitiendo deportivamente de buena manera en todas las disciplinas, con las subcomisiones trabajando articuladamente siempre en pos y beneficio de solidificar lo que es Ben Hur".