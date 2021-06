Clasificados

Países Bajos derrotó por 2 a 0 a Austria en la segunda fecha del Grupo C de la Eurocopa y consiguió la clasificación a los octavos de final. Los goles fueron de Memphis Depay, de penal, a los 11 minutos del primer tiempo, y de Denzel Dumfries a los 22 del complemento.Luego de un emotivo homenaje a Christian Eriksen, Dinamarca no pudo aguantar el resultado y Bélgica remontó el partido para ganar 2- 1 y asegurar su clasificación a los octavos en el grupo B. En Copenhague, Yussuf Poulsen puso en ventaja a los locales, pero fue clave el ingreso de Kevin De Bruyne, quien tuvo participación directa en el empate parcial de Thorgan Hazard y luego convirtió con un violento zurdazo el 2-1 definitivo.Por otra parte, la terna de árbitros argentinos convocados a dirigir en la Eurocopa tuvo su debut oficial, con Fernando Rapallini como principal de la victoria de Ucrania sobre Macedonia del Norte por 2-1, en el grupo C. Rapallini acertó con los dos penales cobrados, uno para cada lado pero que paradójicamente fueron fallados.a las 10 Suecia vs. Eslovaquia; a las 13 Croacia vs. Rep. Checa, y a las 16 Inglaterra vs. Escocia.