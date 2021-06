Vaciaron la cuenta de un jefe comunal

En la jornada de la víspera, a través de la red social Twitter, se pudo conocer el descargo del joven presidente comunal de la localidad de Susana, Alejandro Ambort, quien fue víctima de un robo en su caja de ahorro bancaria, donde le sustrajeron el dinero que tenía depositado allí, a través del recurso del robo de la contraseña de su cuenta en el ‘home banking’ del banco de Santa Fe.“Me hackearon el «home» y me vaciaron la cuenta. ¿Me jode la plata? No, en las prioridades de mi vida la plata no entra ni en el podio. Si me jode que te jodan la dignidad”, manifestó Ambort en la red social "del pajarito".Al tanto de lo ocurrido LA OPINION dialogó personalmente con Alejandro Ambort para conocer de sus propios labios qué fue lo que sucedió y lo tuvo como involuntaria víctima.“La idea de contar lo que me pasó, generó que también otra gente me cuente que lamentablemente le pasó lo mismo”, inició ayer Alejandro Ambort con este cronista de LA OPINION.“En mi caso -prosiguió el dirigente-, el miércoles pasado quise utilizar mi tarjeta de débito para hacer un pago y no lo pude hacer porque me decían que no tenía fondos la tarjeta. Me llamó la atención, así que ingresé al ‘home banking’ de mi caja de ahorro en el Banco de Santa Fe y no pude entrar porque la contraseña que yo tenía me decía que era incorrecta, que estaba cambiada”.“Esto me generó más incertidumbre -continuó-, consulté en el banco, y allí me informaron que se habían producido entre lunes y martes [de esta semana] movimientos que habían gastado todo el dinero que yo tenía en la caja de ahorro. Por lo que me comuniqué con Red Link para bloquear la tarjeta, y confirmé que habían usado prácticamente todo lo que había depositado en la cuenta”.“La realidad -continuó Ambort-, es que desconozco de qué manera [me robaron la contraseña] ya que no recibí ningún llamado del tipo «estafas», y por internet no compro nada a través de ‘home banking’ […] ni siquiera los servicios pago por este medio”, señaló.“Lo último que hice con la tarjeta física fue el lunes al mediodía retirar dinero del cajero, y entre la tarde del lunes y todo el martes es cuando se producen todos estos movimientos [que me perjudicaron]. Desde el banco -explicó- tuvieron la mejor predisposición y yo hice además ayer la denuncia policial y después esa denuncia la presenté en el banco e hice el reclamo correspondiente”.Consultado sobre qué respuesta obtuvo del banco, el jefe comunal señaló que, “presenté el formulario del reclamo junto a la denuncia policial y ahora hay un proceso donde el banco va a analizar las posibles causas. Además, existe la posibilidad de recuperar el dinero en algún momento, porque lo que se hizo con el dinero -además de compras- fue pagar servicios y resúmenes de tarjetas de crédito, o sea que aquí puede saltar la identidad [del ladrón] porque estos pagos están a nombre de alguien”, concluyó.“La idea de contarlo fue para que todos estemos atentos -siguió Ambort- y para manifestar que más allá de la bronca del momento, siendo que la plata no es una de las prioridades de mi vida, igualmente es el esfuerzo, el sacrificio y la dignidad del trabajo de cada persona. Esto es lo que molesta".“Por eso [es importante] avanzar con la denuncia policial y esos pasos son la manera que corresponde para intentar recuperar lo que es de uno. Más allá del mal momento”, destacó. “Si existe la inteligencia para poder utilizarla de mala manera, también deben existir los recursos tecnológicos para tratar de resolverlo”, concluyó el jefe comunal.