BUENOS AIRES, 18 (Télam). -El documental "The Beatles: Get Back", una nueva lectura del clásico filme "Let It Be" realizada por el cineasta neozelandés Peter Jackson, tendrá su estreno a través de tres episodios de dos horas cada uno que serán lanzados el 25, 26 y 27 de noviembre a través de la plataforma Disney+.Según consignó el sitio especializado Deadline, los ejecutivos de la compañía del Ratón Mickey junto a las productoras Apple Corps y WingNut Films anunciaron que la película presentará una "enorme riqueza de material que Jackson revisó, y sobre el cual estuvo trabajando los últimos tres años para restaurarlo y editarlo"."Es una colección fenomenal de metraje nunca antes visto y que ofrecerá una mirada sin precedentes sobre la camaradería, la genial composición y el impacto indeleble de una de las bandas más icónicas y culturalmente influyentes de la historia. No veo la hora de compartirlo con todos los fans alrededor del mundo", adelantó en diálogo con dicho medio Bob Iger, el director ejecutivo de The Walt Disney Company.Por su parte, Jackson agregó que "en muchos aspectos, las notables filmaciones del Michael Lindsay-Hogg (quien capturó las imágenes que integrarán la cinta) condensan múltiples narrativas, la historia de ellos como amigos y como individuos, una historia de fragilidades humanas y de una asociación divina"."Se trata de un reporte detallado sobre el proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión, en medio del clima social de 1969, pero no desde un lugar nostálgico, sino de una forma cruda, honesta y humana", agregó.El documental se centrará en las sesiones de grabación que los "Cuatro Fantásticos" de Liverpool llevaron adelante durante un momento clave en la historia de la música, allá por enero de dicho año, en vísperas del lanzamiento de "Yellow Submarine", el décimo álbum de estudio de la banda.En ese momento, el grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se encontraban además planificando su primer show en vivo después de dos años, que se convertiría en el famoso recital que llevaron a cabo en la terraza de los Apple Corps, en Londres, donde se ubicaba el estudio de grabación del grupo.Al respecto, el montaje que podrá verse en "The Beatles: Get Back" reflejará el proceso en el que los músicos crearon las canciones que más tarde serían parte de sus últimos discos, "Abbey Road" y "Let It Be", el cual tomó particular importancia por quedar como un testimonio del turbulento último año de vida de la banda.En diciembre del año pasado, Jackson había dado a conocer un video de poco más de cuatro minutos con algunas de las imágenes que formarán parte de la cinta, que en una suerte de anticipo mostraba a The Beatles musicalizando una especie de noticiero a cargo de Lennon, quien se burla de un artículo de un diario que da cuenta de unos supuestos problemas de Harrison con la Policía francesa.