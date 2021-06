"Sale un libro de ella y explota": Marisol Escandell sobre el último éxito de Viviana Rivero

A tan solo dos semanas de su lanzamiento, “Una luz fuerte y brillante” ya es todo un éxito en ventas, no solo en el país, sino también en Rafaela. Se trata de la nueva novela de Viviana Rivero que se publicó el 1 de junio, la cual narra la vida de una joven mujer siria que lucha contra los mandatos de su religión y su cultura, mientras intenta sobrevivir a la guerra que comenzó en su país y, al mismo tiempo, se enamora de un periodista argentino.“Antes de que llegue el libro de Viviana ya teníamos lista de reserva, porque la gente sabe que el día que sale ya está en Rafaela”, asegura Marisol Escandell, dueña de la librería Pura Letra ubicada en Bv. Yrigoyen 404. “El libro llegó la semana pasada y ya vamos por la tercera tanda vendida. Llegó la primera y volaron en la mañana. Al otro día nos mandaron otra y desaparecieron. Y ahora tenemos la tercera, que ya quedan solo dos o tres libros. Mañana llega la cuarta con 20 más”, explica la abogada.Sin embargo, esta no es la primera vez que los lectores y fanáticos de Viviana Rivero enloquecen por una de sus obras. Según Marisol, “‘El alma de las flores’, que es un libro de 2019, el año pasado se vendió un montón, fue un boom”. A su vez, la dueña de Pura Letra remarca: “Para haber pasado tan solo una semana, en una localidad como la nuestra, es un montón”.Y para Escandell, hay una razón detrás del éxito de “Una luz fuerte y brillante”: “Es una novela romántica que empodera a las mujeres. Habla de feminismo sin hablar de feminismo. Habla de la fuerza interna de cada mujer para lograr sus sueños, para lograr lo que quiere, para luchar por el amor. Es una lectura amena, bien trabajada, bien pensada, con datos históricos verídicos. Es una novela que atrapa a un universo muy grande de público”.En paralelo, Marisol explica: “En este libro en particular habla un poco de lo que es la guerra de Siria, la diferencia de culturas, esta lucha de una mujer en una cultura diferente en donde tiene otros mandatos y, sin embargo, sale adelante, busca el amor, lucha por sus sueños”.Al igual que mencionó Viviana Rivero en la entrevista que será publicada en la edición del lunes del Diario LA OPINIÓN, Marisol sostiene que “Una luz fuerte y brillante” mantiene una diferencia con el resto de la bibliografía de la autora. “En la inmensa mayoría, sus libros son en nuestra geografía, pero este que, si bien no es actual, sino del 2014, es lo más contemporáneo de Viviana y sale de nuestro entorno porque está hablando de la guerra de Siria. Por más que hay un argentino que vive en Barcelona y que se encuentra con la guerra de Siria, la historia no transcurre acá”.Por último, Marisol sintetiza: “Los libros de Viviana tienen otro formato de venta. La gente enloquece por sus libros y la estaban esperando. Sale un libro de ella y explota. Funciona como en otra época cuando salía un disco de un cantante y la gente se afilaba para buscarlo”.El libro se puede obtener en Pura Letra a $1.860, al mismo precio que en las librerías de todo el país. Pese a ello, Marisol le regaló un ejemplar a este diario que se encuentra siendo sorteado en la cuenta oficial de Instagram de La Opinión. Los invitamos a participar en @diariolaopinionok.