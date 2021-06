BUENOS AIRES, 18 (NA). - El presidente Alberto Fernández remarcó que seguirá trabajando por "la unidad" de los argentinos, porque "no es tiempo de debates estériles", y aseguró que la vacuna contra el coronavirus "es la puerta de entrada a la vida que extrañamos"."Voy a trabajar incansablemente para que la salud de cada argentino sea preservada. Voy a trabajar para construir un país federal donde el norte no sea olvidado y no haya una Argentina central y otra periférica. Voy a trabajar con los 24 gobernadores, porque es lo que el país reclama", subrayó el jefe de Estado.Durante el acto conmemorativo por el bicentenario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes, prometió: "Voy a trabajar para que rápidamente nos vacunemos todos y cada argentino deje de vivir con el miedo de que un virus complique su salud o termine su vida".El jefe de Estado encabezó el homenaje al general Güemes, en la provincia de Salta, acompañado por funcionarios del Gobierno Nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y los gobernadores de las provincias del Norte.El Presidente manifestó sentir "una gran admiración" por Güemes, y puntualizó: "Murió luchando junto a su pueblo, pidiéndoles que no cedan, rechazando el chantaje de quienes lo habían mandado a matar".