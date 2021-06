José Corral: “proponemos un plan para que Provincia socorra a las pymes que generan empleo”

José Corral, dirigente radical y referente de Juntos por el Cambio desde sus inicios, envió una nota al gobernador Omar Perotti para presentarle una propuesta que apunta a destinar parte de los fondos y herramientas con que cuenta el Estado provincial para auxiliar a los sectores más afectados por la pandemia y la recesión económica. “Los pequeños comercios, industrias, que generan puestos de trabajo a veces para la propia familia necesitan un auxilio urgente, no sólo por las restricciones que afectan a muchas actividades, sino porque la inflación y la consiguiente caída del salario y del consumo, han afectado a casi todos los sectores de la economía”, detalló el ex candidato a gobernador.

En la nota -que también fue remitida al ministro de Economía, Walter Agosto- detalla que de acuerdo a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, el 68 % de los trabajadores formales lo hace en establecimientos de menos de 40 empleados, pero el 46 % -o sea, casi la mitad- lo hace en emprendimientos de menos de 5 empleados. “Hay que salvar la generación de empleo, que en la Argentina y en Santa Fe, son en su mayoría pequeños y medianos comercios e industrias, muchos de los cuales lamentablemente hoy están asfixiados y cerrando porque han consumido todas sus reservas en la primera ola de la pandemia”, detalló José Corral.

El referente de Juntos por el Cambio apuntó que la Provincia “tiene hoy recursos, y es momento de animarse a apoyar a los privados que sostienen los empleos aún a pesar de las enormes dificultades. El propio gobernador admitió que tiene plazos fijos equivalentes a un mes de salario de empleados públicos, pero además cuenta con otros activos y herramientas financieras”. En ese sentido, detalló que según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al mes de abril, la Provincia contaba con depósitos por más de $ 80 mil millones y créditos a favor por más de $ 23 mil millones.

Para José Corral “no está bien que al Gobierno le sobre plata, mientras vemos cerrarse comercios, industrias pequeñas y medianas todos los días. Eso es pan para hoy y hambre para mañana para el propio Estado, porque esos negocios que se cierran ya no se recuperan y no van a pagar impuestos”.

En ese sentido, repasó que según datos oficiales “ya se han perdido 40 mil puestos de trabajo sólo en la primera ola”. Y fue allí que señaló que “cómo sobrevivir económicamente es hoy la principal preocupación de los santafesinos de toda la provincia, superando incluso a la inseguridad, y vale destacar que los indicadores en esa materia no han mejorado ni un poco”.

Propuesta

En la nota remitida a Perotti y Agosto, “proponemos utilizar $ 20 mil millones -algo menos de lo que corresponde a un mes de salario y jubilaciones de empleados provinciales- para auxiliar a los afectados a través de dos herramientas: aportes no reintegrables para los monotributistas de todas las categorías, equivalente al máximo de un mes de facturación; y préstamos a tasa cero para las Pymes de hasta 10 empleados, equivalente a un mes de facturación”, detalló José Corral.

Tomando datos oficiales, se estima que en la provincia hay actualmente 191 mil monotributistas de todas las la categorías -de la A a la K-: otorgando a todos ellos un mes de la facturación de cada categoría, se destinarían unos $ 11.700 millones. “Los $ 8.300 millones restantes, se aplicarían a un fondo de financiamiento a tasa cero -con 24 meses de plazo para su devolución-, por el equivalente a un mes de facturación de cada empresa beneficiaria. Proponemos que este fondo se instrumente a través de los bancos que ofrezcan mejores condiciones y a través de las agencias de desarrollo, que han demostrado una gran flexibilidad para llegar especialmente a aquellos pequeños emprendimientos que les resulta más difícil acceder al sistema bancario”, resumió.

“Desde Juntos por el Cambio nos sentimos impulsados a hacer propuestas. Y nosotros creemos que no hay mejor política social que el trabajo genuino y formal, y para ello es imprescindible hacer todos los esfuerzos para ayudar a quienes todos los días se levantan para mantener abierto su negocio”, finalizó José Corral.