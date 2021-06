La nueva pesadilla que sufrieron Las Gigantes

"Las preguntas que no paran de girar en mi cabeza siempre son: porqué a nosotras? Porqué ahora? Hubo una falla? Dónde? Repaso el día a día tratando de encontrarle una explicación a todo esto, pero es muy difícil. La ilusión de un nuevo torneo se derrumbó en pocos días."Después de tanta preparación y cuidados lo único que se puede sentir es tristeza, bronca, impotencia. Pero como siempre... somos ARGENTINA, y no tengo dudas de que vamos a superar esto como ya lo hemos demostrado antes. Este equipo y gran grupo humano merece revancha y vamos a tenerla. GRACIAS! Gracias a todos los que de una u otra forma estuvieron presente. A los amigos, la familia, los que aún sin conocernos se preocuparon..Al fin y al cabo, somos humanos. Ojalá esto pronto sea sólo una anécdota", con este posteo Meli Gretter expresó su dolor e impotencia por esta nueva frustración de Las Gigantes que no pasó por la cancha, sino nuevamente por factores ajenos, en este caso el covid. En Los Panamericanos de Lima 2019 había sido por el recordado caso de las camisetas.La rafaelina, capitana del equipo, fue junto a Agostina Burani quien apenas pisado suelo puertorriqueño dio positivo y enseguida debió aislarse, esperando ahora por el alta para poder volver al país. Junto a ellas tampoco pudo disputar los partidos ante Rep. Dominicana y Puerto Rico Andrea Boquete, por contacto estrecho. Luego llegaron los otros contagios, de Victoria Llorente, más Julieta Alé como contacto estrecho, y el último de Diana Cabrera, con Julieta Mungo como contacto, lo cual dejó el equipo con 5 jugadoras y motivó la descalificación de la FIBA.Esta Americup clasificaba a 4 equipos para los clasificatorios para el Mundial 2022, que se jugará en Australia entre setiembre y octubre del año próximo, con lo cual esta eliminación también deja a Argentina afuera de la cita mundialista.