Eurocopa: Italia a octavos

Italia se convirtió ayer en el primer clasificado a los octavos de final de la Eurocopa, al vencer en Roma a Suiza por 3 a 0 en partido de la segunda fecha del grupo A.

Los goles de Italia, que fue local en el estadio Olímpico, de Roma, los marcaron Manuel Locatelli (dos) y Ciro Immobile.

El seleccionado que conduce Roberto Mancini llegó a los seis puntos, luego de haber triunfado en su debut ante Turquía (por el mismo resultado de 3-0), y es líder de su grupo.

Italia atraviesa un momento excepcional: acumula 29 partidos sin perder con diez victorias seguidas y no recibe goles desde el 14 de octubre de 2020, en su empate 1-1 con Países Bajos (conquista de Donny van de Beek) por la Liga de las Naciones de la UEFA.

Detrás de los italianos en el grupo A de la Eurocopa, con cuatro unidades, se ubica Gales, que ayer superó a los turcos, 2 a 0, en el estadio Olímpico de Bakú, de Azerbaiyán.

La tercera y última fecha del grupo se jugará el domingo que viene con Italia-Gales (en Roma) y Suiza-Turquía (en Bakú).

En el primer turno de la jornada, Rusia (3) se recuperó de la derrota en el debut y superó a Finlandia (3) por 1-0 en San Petersburgo, por la segunda jornada del grupo B, con un gol de Aleksey Miranchuk (47m. ST).

Esa zona completará la fecha este jueves, a las 13, con Dinamarca (0)-Bélgica (3) en Copenhague.

También hoy: 10 hs. Ucrania vs Macedonia del Norte, 16 hs. Holanda vs Austria.